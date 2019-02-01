快樂親子遊 把握五原則

分享 facebook 【文／Ondine Cohane；節譯／呂玉嬋】

一、行程不要排得太滿。比方說，難得到了巴黎，很多人雖然帶著幼童，但仍不肯放過任何一個著名景點，每天都在趕行程─這樣太累了。一天安排一個重點，留下充分的時間讓孩子到公園玩耍，或到左岸的咖啡館，全家坐下來，享受一段可貴的悠閒時光。

此外，安排行程時，不要忘了孩子的性格。孩子出門不會變成另一個樣子，原本害羞安靜的照樣害羞安靜，活潑愛鬧的，進了教堂或博物館，也不會頓時變得斯文。

二、放寬規矩標準，給每個人多一點自由。沒錯，在家時，看電視、吃零嘴都要有所限制，但旅行時就放手吧，每天來一球冰淇淋，讓孩子多看半個小時卡通，孩子開心，你也樂得輕鬆不是嗎？

三、由孩子負責他的專屬背包。背包不用太大，主要收納孩子的玩具、零嘴和布偶。規定孩子在下飛機或離開飯店前自己收拾，藉此培養孩子負責任的態度，而你也不用手忙腳亂地在座椅底下找東西。

四、選擇適合全家人的住宿形式。飯店與度假村非常舒服，但所有人擠在一個房間，很可能互相干擾，短租公寓是現在許多家庭旅遊過夜的選項。如果就是喜歡投宿飯店，很多飯店歡迎親子旅客，提供貼心服務，出門前不妨多上網比較。

五、事先規畫育兒幫手或遛小孩的好去處。有的爺爺、奶奶自願同行，幫忙照顧孩子，他們自然是非常理想的幫手。不過，如果在家相處就已經備感壓力，出門在外可能更容易起衝突，如果是這種情形，不如勇敢委婉拒絕吧。

如果目的地有也做了父母的熟人或朋友，請他們推薦當地適合讓孩子放電的去處，或是不嘗可惜的冰淇淋店，這些情報只有在地人最內行。