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中尉之死勘驗掌心有字跡 但無刀痕與血滴及烏龜

【小英連任新考題2】林佳龍、高碩泰虎視眈眈 李大維能續掌國安會？

兼顧照護與公益 邱俊英返鄉體會人生真味

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／王常怡　圖片提供／邱俊英】

說起杉林，認識的人可能不多。過去屬於高雄縣、緊鄰美濃的杉林，與美濃一樣，是典型的客家農村，但客家人口比例不像美濃那麼高。美濃的客家人口超過9成，杉林則約6成。

2012年，邱俊英從大型非營利組織退休，回到故鄉杉林經營民宿。由於一般遊客幾乎都只認識美濃，因此一開始邱俊英還四處仔細探查，想找出屬於杉林的旅遊魅力。但正所謂計畫趕不上變化，從前投入「共同購買」時所認識的老朋友，找她協助莫拉克風災重建相關工作。總是想成就社會、共促美好願景的她，放下夢想已久的民宿夢，重出江湖、展開人生又一段非營利工作生涯。

莫拉克風災後，規模最大、知名度也最高的永久屋「杉林大愛園區」，距離邱俊英老家開車僅10分鐘。她開始擔任「杉林大愛縫紉生產合作社」（以下簡稱大愛合作社）理事主席時，風災已過去3年，許多重建計畫面臨轉型，大愛合作社也不例外。上級輔導單位希望她們能走自創品牌路線。

「做品牌」這事情說來容易，做起來可真是步步難。一來，手工布包市場上競爭非常激烈，而大愛合作社資源有限；二來，大愛合作社本是為了創造就業機會而成立，社員大多只具備基本技術。做代工還能勉強維持，做品牌實在是奢談。

邱俊英也了解這個困境，但基於對社區的支持，以及對杉林未來發展的期待，她依然全力以赴，試著突破難關。

初期，由於遇上一位有心的諮詢老師，大愛合作社一度出現發展契機，可惜的是，由於公部門制度上的限制，又缺乏能夠同心齊力的在地夥伴，這份工作短短兩年就讓她身心俱疲，偏偏母親在這時突然重病，於是她回頭照顧家人。

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