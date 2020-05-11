想要健康一生 先養好肺

文字整理／謝郁琪 資料來源／《超強心肺免疫力》（博思智庫）】

在所有呼吸道疾病中，影響最大的非肺炎莫屬，它是10大死因的第3位，其中大多數為65歲以上者，但其他年齡層的人也不可以掉以輕心！

一旦發生感冒或抵抗力下降時，肺炎就有可能趁虛而入，若沒有好好醫治，後續可能會產生嚴重的併發症。

細菌、病毒性肺炎 嚴重者致呼吸衰竭？

肺部發炎會令肺泡囊內充滿膿和水，使氧氣不能進入血液，影響到氣體交換，當血液中的含氧量減低時，身體的細胞不能正常運作，最後引發呼吸衰竭、敗血症，最終導致死亡。

肺炎是指致病原入侵下呼吸道導致的肺部發炎反應，以「細菌性」和「病毒性」為比較常見的肺炎類型，比較少數的肺炎病患是因為真菌或寄生蟲所引起。

（一）細菌性肺炎：

由於肺炎鏈球菌等典型細菌跑到肺臟當中，引起肺臟的感染，一年四季都可能發生，冬季到春季為主要流行季節。以老年人、幼童、慢性病患者最容易受到感染，不過細菌感染的肺炎可以靠施打疫苗預防。

（二）病毒性肺炎：

病毒引起肺臟感染。奪走多條人命的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症），以及2019年底爆發的新型冠狀病毒肺炎就是病毒性肺炎。

（三）吸入性肺炎：

吸入被細菌污染的口咽部或胃的分泌物，所造成的肺部感染，常見的包括在嘔吐後吸入嘔吐物或胃酸，或是因吞嚥功能障礙，將分泌物反覆吸入肺裡。年長者常因器官功能退化、共病症多、服用藥物增加、長期臥床、鼻胃管餵食及營養狀況不良等，成為吸入性肺炎的危險族群。

為了防止吸入性肺炎，年長者進食時，最好採取坐正，同時將頭稍向前傾，這種姿勢的吞嚥功能最好，有些中風患者無法坐起身體，可以斜躺約60度，避免嗆到。同時還要注意進食後30分鐘不要躺下，以免發生胃食道逆流，導致吸入性肺炎。