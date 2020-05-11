低音歌后變身中醫師 陳懿琳百折不撓翻轉命運

【文／晏子萍 攝影／劉威震】

雖說4月常見細雨連綿，但幸運的是約訪陳懿琳當天，是一個太陽露臉的好天氣。見她神采奕奕、充滿元氣，很難想像之前的歲月對她來說可是苦樂參半。

以「葉蔻」為藝名闖蕩歌壇時，陳懿琳投注了比旁人更多的努力，才得以嶄露頭角，而當她毅然離開五光十色的歌唱舞台，寒窗苦讀力拚中醫特考後，又歷經7年的漫長官司，才順利取得中醫師資格。人生道路如此崎嶇，換作他人，早就打退堂鼓，但是陳懿琳認為這些都是上天給予她的試煉，賦予她更大的重擔與責任，去完成更遠大的事業。聽她侃侃而談，不僅是生命經驗的分享，更讓我們進一步了解人

「忙」與「盲」的青春歲月

陳懿琳自小生長在單親家庭，母親一肩挑起養育5個孩子的重擔，所以家庭生活甚為艱苦，但是手足之間也因此建立了相互扶持的親密關係。「我們從小就學會自立自強，因為沒有別人會庇蔭你，凡事都得靠自己，而我在5個孩子中，又是排行中間，就是爺爺不疼、奶奶不愛的那一個，所以小學時即學會幫忙家務，煮飯灑掃都難不倒我。」回首過往，陳懿琳笑說因為如此，所以在童年就養成了獨立自主的個性，而品學兼優的她，小學時以第一名畢業，因此備受學校師長的關愛。

為了分擔家計，陳懿琳自小就與兄姊們一起幫忙母親做家庭代工，年紀漸長之後，因為就讀大學英文系的背景，她曾在貿易公司當過英文祕書，也擔任過幼教英文老師，但是薪資微薄，對於改善家計幫助不大。後來，她得到一個可以快速賺錢的機會，就是唱歌。