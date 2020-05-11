高齡社會急轉彎 科技應用改變觀念與生活

【文／晏子萍、賴麗秋】

一場新型冠狀病毒肺炎疫情，不僅打亂生活秩序，在人際間拉起一道牆；為了因應疫情，大家不得不改變既往的生活習慣，同時許多傳統觀念也迫於疫情管控下，必須適時修正。

改變不一定不好，尤其在科技、網路應用普及下，善用科技協助，可以讓因為疫情必須與外界隔離或是減少接觸機會的人，仍然可以保持與外界的溝通，不至於產生嚴重疏離感。但完全仰賴科技也絕非最佳選擇，因為實際面對面溝通與通過通訊設備見面，還是不一樣。

為了避免疫情擴散，很多人被迫停止清明祭祖掃墓，於是以線上掃墓取代實地掃墓，有人可接受，有人還是覺得不倫不類。為了避免群聚感染，許多養護機構拉起封鎖線，暫停家屬探視；出發點雖是基於善意，卻也因此讓許多子女長時間見不到親人，也讓機構內長輩因為見不到子女而心情鬱悶。所以，科技應用有時還是無法真正取代人與人的實際接觸。

高齡社會、少子化，照顧資源有限，必須適時引用科技來協助。除了協助照護的諸多科技應用，「吃」這件大事也不容忽視。想像一下，未來的餐桌不需要大廚，只要動動手，食物就「印」出來了，神奇吧！雖然食物3D列印還在持續發展中，但也許有一天，這種食物可能會改變長輩的餐桌，就像許多新科技一樣！

科技融入生活 顛覆傳統思維 全球數位化下的新衝擊

「全球化」為世界的經濟發展與文明躍升帶來劇變，但也因為國與國之間的往來頻繁，因此讓這一次的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情迅速擴散，雖然近年來「實體全球化」漸有退潮的現象，但因為疫情的影響，不但加速了「數位全球化」，更因為各國紛紛祭出鎖國政策、自主生產和內需供應、人類社交距離擴大，讓數位科技應用成為全球化的新面貌，但是人工智慧除了節省時間與取代人力之外，如何融入生活才是科技與設計思維的真正內涵。本篇以傳統的祭祖掃墓、日常的院所探病、以及愈來愈熱門的線上學習，來探討「科技」和「人性」如何攜手合作，創造更大的價值，並滿足熟齡族的需求。