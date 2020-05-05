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從失智教育到失智照顧 看歐洲失智友善怎麼做

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／賴麗秋】

失智可怕嗎？根據國際失智症協會發布的「2019年全球失智症報告：對失智症的態度」調查顯示，有95％的受訪者認為自己會失智，78％受訪者擔憂某一天可能會失智。

伴隨社會高齡化 失智憂慮指數也提升

報告中同時提及，雖然多數失智照顧者正面看待照顧者的角色，但仍有52％照顧者表示健康受到影響，有49％的照顧者表示工作受到影響，更有高達62％照顧者表示社交生活受到影響，可見大家對失智症的恐懼及照顧者的辛苦付出。

也許是因為我們比較關注失智議題，近年來不時會聽說周遭親友又有人罹患失智，或是正面臨需要照顧失智親人的重任。失智症似乎離我們愈來愈近，失智者也愈來愈多？

的確，隨著全球人口高齡化，失智人口也快速增加，已經不是單一國家需要面對的問題。據國際失智症協會（ADI）推估，2018年全球新增1000萬名失智失智可怕嗎？根據國際失智症協會發布的「2019年全球失智症報告：對失智症的態度」調查顯示，有95％的受訪者認為自己會失智，78％受訪者擔憂某一天可能會失智。伴隨社會高齡化失智憂慮指數也提升報告中同時提及，雖然多數失智照顧者正面看待照顧者的角色，但仍有52％照顧者表示健康受到影響，有49％的照顧者表示工作受到影響，更有高達者，平均每3秒鐘就有1人失智；至2018年底全球失智症人口推估已有5000萬人，預估到2050年，人數將高達1億5千2百萬。

再看看台灣失智人口，依據台灣失智症協會以2018年12月底內政部人口統計推估，台灣失智人口已超過28萬，其中65歲以上失智人口有26萬9千多人。隨著年齡增長，失智盛行率也跟著提升，因此，伴隨社會高齡化、平均壽命延長，失智人口也快速增加。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年5月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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