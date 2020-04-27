生物製劑新希望 及早治療類風溼性關節炎

【文字整理／謝郁琪 資料來源／《謝松洲談免疫風溼病：類風溼性關節炎與乾燥症》（大塊文化）】

70多歲的郭先生，他的類風溼性關節炎大概從30幾歲就開始，就診時是從骨科轉過來，關節已經嚴重變形。雖然還可以行動，但也不算行動自如，就像他講的：「有時候要上下車、搭捷運，行動上還是會有一些限制。」骨科把他轉到風溼科，是因為骨科大部分只能用一點傳統的免疫調解藥，再加上消炎止痛藥來緩解他的症狀，但是沒辦法完全解決郭先生關節疾病的問題。

經過風溼科檢查，發現郭先生是典型的類風溼性關節炎；發病了這麼多年，關節當然已經變形了。檢查報告上，他的類風溼因子、抗環瓜氨酸抗體都很高，同時他的發炎指數也非常高。

我當場跟他討論：「以現在的觀點，應該要積極治療。以前的觀念常認為病久了，關節破壞了，是不是就不再發炎？但是現在從一些臨床表現跟檢查報告，證實發炎還在持續進行中。」

郭先生希望先調整藥物，以現在健保的規範，至少要調整藥物半年以上才能考慮是否需要用到生物製劑。調藥以後，他其實有好一點，但半年後，郭先生還是沒有控制得很理想，各種評估顯示他的疾病活性還是高，關節發炎還是嚴重，於是我建議他申請生物製劑。

以郭先生的條件申請，生物製劑是申請下來了，可是他開始覺得這所謂的「標靶治療」聽起來滿恐怖的，用藥是不是更危險？副作用風險更高？他又去請教了一些親朋好友，大家給了他不同的資訊：

「你打這個，聽說身體會變差，會容易感染。」

「你又沒得癌症，幹嘛做什麼標靶治療？會不會反而容易得到腫瘤啊？」

太多似是而非的意見，郭先生聽後更猶豫不決，雖然藥物申請下來，可是他很擔心，考慮再三他決定：「我覺得目前雖然關節活動不方便，也還好，目前這樣，還可以忍受，所以，我想暫時就不打生物製劑了。」