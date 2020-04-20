退而不休再創業 力拚事業第二春 葛傳富用心經營麵包坊
【文／晏子萍 圖片提供／葛傳富】
很多人自職場退休後，仍然退而不休，希望可以繼續打拚，許多人選擇創業自己當老闆，但創業有想像中美好嗎？根據美國所做的調查報告顯示：「新一代對於退休後再工作，態度上更為積極投入及活躍，而且5人中有3人退休後換了新的工作，退休後再工作的人成為企業家的比例，是未退休人士的3倍。」在台灣亦有愈來愈多的退休族群，不但力拚事業第二春，而且對於經營的領域投入更多的心力與巧思，因為他們做的不是職業，而是事業，更是自我夢想的實現，本期我們採訪了退休媒體人葛傳富，讓讀者們透過報導，可以一探他在打拚事業的過程中所創造的嶄新價值。
兒時味道 成為培養興趣的動力
「葛胖手作麵包坊」位於木柵考試院附近，簡潔雅致的店面，頗有濃郁的文青風，人稱葛胖的葛傳富，在媒體業工作了30年，從攝影入行，跑過社會線和醫藥線，偶然的機緣下，轉戰大愛電視台擔任採訪組長，及至後來擔任了公關部門的主管。
「我在55歲屆齡退休，後來開了一家傳播公司，自己接案子，空檔的時候就想，何不來玩玩麵糰？」葛傳富表示，父親是一名軍醫，退休後在桃園鄉下開了一間診所，平時喜歡自己做包子、饅頭、花捲、蔥油餅等麵食，每至出爐的時候，附近的鄰居紛紛聞香而來。「我記憶最深刻的是焦黑的蔥油餅，因為父親偶爾會有失敗之作，那種焦香味，反而成為我最難以忘懷的兒時味道，也讓我產生了去學習烘焙的動力。」
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