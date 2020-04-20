快訊

軍艦確診者女友成重災區？ 指揮中心已掌握約13人

退而不休再創業 力拚事業第二春 葛傳富用心經營麵包坊

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／晏子萍 圖片提供／葛傳富】

很多人自職場退休後，仍然退而不休，希望可以繼續打拚，許多人選擇創業自己當老闆，但創業有想像中美好嗎？根據美國所做的調查報告顯示：「新一代對於退休後再工作，態度上更為積極投入及活躍，而且5人中有3人退休後換了新的工作，退休後再工作的人成為企業家的比例，是未退休人士的3倍。」在台灣亦有愈來愈多的退休族群，不但力拚事業第二春，而且對於經營的領域投入更多的心力與巧思，因為他們做的不是職業，而是事業，更是自我夢想的實現，本期我們採訪了退休媒體人葛傳富，讓讀者們透過報導，可以一探他在打拚事業的過程中所創造的嶄新價值。

兒時味道 成為培養興趣的動力

「葛胖手作麵包坊」位於木柵考試院附近，簡潔雅致的店面，頗有濃郁的文青風，人稱葛胖的葛傳富，在媒體業工作了30年，從攝影入行，跑過社會線和醫藥線，偶然的機緣下，轉戰大愛電視台擔任採訪組長，及至後來擔任了公關部門的主管。

「我在55歲屆齡退休，後來開了一家傳播公司，自己接案子，空檔的時候就想，何不來玩玩麵糰？」葛傳富表示，父親是一名軍醫，退休後在桃園鄉下開了一間診所，平時喜歡自己做包子、饅頭、花捲、蔥油餅等麵食，每至出爐的時候，附近的鄰居紛紛聞香而來。「我記憶最深刻的是焦黑的蔥油餅，因為父親偶爾會有失敗之作，那種焦香味，反而成為我最難以忘懷的兒時味道，也讓我產生了去學習烘焙的動力。」

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

相關新聞

退而不休再創業 力拚事業第二春 葛傳富用心經營麵包坊

退休媒體人葛傳富，退休後在因緣際會之下踏入烘焙的領域，由於在網路上做出口碑，促使他開了實體店面——「葛胖手作麵包坊」。小小一間麵包坊，是他對父親的思念，也是興趣的實現，以及對家人、孩子愛的呵護。

不只夢想愛 還要夢想生命 黑幼龍締造雙贏的智慧

您也許知道「中文卡內基訓練」的創辦人黑幼龍，但是您可能不知道，他在年輕時也曾經歷經挫折，然而憑藉著毅力，他打破了世人對名校光環的迷思，走過坎坷的路途，成為一位不斷給予他人激勵與祝福的成功人士。

提升照顧品質 看比利時安養機構怎麼做

在比利時的聖伊麗莎白安養機構，由員工共同討論出核心價值，並以此做為工作原則。當員工有相同的願景，即使遇到衝突與挑戰，也有所依歸，不至於不知所措。比起表面的制度和創舉，培養良好工作文化的觀念或許更值得我們學習。

自立支援助拾生活自主 重新找回長輩臉上的笑容

可以看見被照顧者臉上時時泛起笑容，是所有照顧者眼中最美、最療癒的風景，不僅所有辛苦可以在一瞬間化為烏有，也是照顧者最大成就感來源。有什麼方法可以幫助身陷長照困境的照顧者與被照顧者，找回這笑容呢？

莫讓小病成大病 利用健康檢查防患未然

有人說：「健康是1，財富、事業、家庭都是0，後面的0，若沒有1，再多的0也沒有意義。」因此健康的重要不言而喻。所以我們要勇敢面對自己的健康現況，並且改變不良的生活習性，讓健康檢查為我們做最好的把關。

讓您健康又安心 解開生活中的化學奧祕

椰子油可以減肥又防曬，真的這麼神奇？鹼性離子水有益健康，可以改善酸性體質？科技日新月異，許多新產品應運而生，如果不了解背後的原理，就容易買下非必要的商品。讓台大化學博士謝玠揚深入淺出地告訴您商品背後的奧祕，讓您食衣住行健康又安心。

跨領域政治社會觀察家 野島剛以多元角度看世界

野島剛，一位嫻熟中文的日本資深媒體人，不但對兩岸三地的政經文化、社會現況有具體了解，更是第一位獲得台灣卓越新聞獎的外國人，他以達觀的寫作風格、文思敏捷的創作功力，讓廣大的閱聽眾都折服於他的文采，與文字背後的批判及省思。

死前寫作：遺囑、Living Will及遺願

遺囑是遺產分配的重要依據，而廣義的遺囑更包含對生命末期醫療方式的決定，以及給晚輩的期許與叮嚀，究竟遺囑該怎麼寫，才能不留遺憾呢？讓執業律師陳佑寰告訴您……

藥極必反不可不慎 正確服用抗生素必知要點

抗生素可以說是20世紀醫學上最偉大的發明之一，也是拯救人類性命最重要的里程碑；但是往往因為民眾的誤用以及濫用，反而產生令人惶恐的不良後果，所以如何正確使用抗生素，是你我都要具備的基本認知。

無「管」一身輕 裝拔鼻胃管時機大解析

許多民眾往往將「氣切管」與「鼻胃管」混為一談，或是認為年長者或失能者在無法自主進食後，唯一的選擇就是插上鼻胃管，家屬雖然心疼，卻也不敢移除。但是一定要長期忍受插鼻胃管的痛苦嗎？現在有愈來愈多的醫護人員倡議，透過有效的訓練，病人也可以擺脫鼻胃管的束縛，恢復以口進食的能力。

提升照護品質好生活 照顧必修課：學會愛自己

長照是「長期抗戰」，照顧者必須認清自己能力有限，並關照自己的健康。當長輩還有自理能力時，懂得「自立照顧」適時適度放手，在被照顧者能力範圍內，製造事情給他們做；還要在繁雜的照顧過程中培養「求助能力」，當需要喘息或關鍵時刻需要支援時，開口尋求協助。

在地安老、活躍老化 打造最符合需要的長照服務

國外有許多在地安老、活躍老化的點子，這些點子奠基於平等、鼓勵發言的討論風氣。如果我們能善用服務設計方法，未來或許能激發出更多適合台灣的長照服務，做出更多有品質且禁得起考驗的決策。

熱門新聞

退而不休再創業 力拚事業第二春 葛傳富用心經營麵包坊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。