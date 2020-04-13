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不只夢想愛 還要夢想生命 黑幼龍締造雙贏的智慧

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／晏子萍　攝影／劉威震】

現在很流行跨領域的工作，能從事這樣的工作，表示您擁有許多不同的專長，但是黑幼龍在數十年前就已經是一位富有多元思維的跨領域專業人士，他曾服務於休斯飛機公司、擔任過宏碁電腦的副總經理、在光啟社任職副社長（現為光啟社董事長）、亦做過軍事科技節目《新武器大觀》的主持人，而最為人稱道的則是將「卡內基訓練」引進台灣，從事溝通領導教育訓練，幫助許多人提升自信心、創造競爭優勢、發掘更好的自己。在台灣，目前卡內基訓練畢業學員已超過40萬人，合格授權講師超過120位，他是如何辦到的呢？黑幼龍認為信念可以產生毅力，透過學習可以找回自信，因此成功走出精采人生。

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「成功常常不是取決於起跑點上，而是取決於轉折點上。」在採訪一開始，黑幼龍就以愛因斯坦的名言做為開場白，的確，有很多人在年輕時唸了名校，進入社會卻不甚得意，反觀也有不少人沒有突出的學歷，日後卻成為他人學習的楷模，而黑幼龍就是後者。

「我在初中聯考名落孫山，高中又留級，只好以同等學力轉投空軍通訊電子學校，我的學歷似乎不符合許多父母的期望，但是進入21世紀，工作才是學習的開始。」黑幼龍表示，在他的人生中有3個重大的轉折點，對他的影響甚為深遠。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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