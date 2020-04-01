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自立支援助拾生活自主 重新找回長輩臉上的笑容

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／賴麗秋】

衛生福利部部長陳時中在去（2019）年底參加「第4屆台灣自立支援照顧年會暨國際研討會」致詞時曾指出，政府目前長照資源還不夠，必須要再補足，但更重要的是民眾觀念的改變；他進一步指出，長照事業是希望工程，因應自立生活，傳統的照顧觀念必須翻轉，照顧服務不只是陪伴，而是一門專業；讓長輩可以自立生活，健康老化，是一件讓人高興的事。

面對沉重的長照壓力，想要迎接健康的超高齡社會，可以怎麼做呢？

這期《熟年誌》專題，我們就一起來翻轉照顧觀念，了解「自立支援照護模式」。

面對超高齡社會 要先翻轉觀念

細究自立支援在台灣引進到逐步推展，至今已經超過10年，這期間有人大力擁護，有人發出質疑，而長照領域理，除了自立支援，也出現許多理念類似的照顧模式，不論執行方法如何，相信只要願意從被照顧者角度出發，聆聽被照顧者的意願與需求，協助他們找回生活的自主能力，提升生活品質，都是值得被推廣的照護經驗。

目前多數人對自立支援最普遍的認知，就是「零約束」、「零尿布」、「零臥床」，為了達成這一目標，必須透過各種照顧方法，來協助被照顧者脫離被綑綁的人生。不鼓勵茶來伸手、飯來張口、無微不至的照顧者方式，鼓勵照顧者看見長輩的「能」，協助他們得以發揮，在日常生活中維持自主生活的能力，這與華人傳統的孝道與照顧理念，可說是180度的大翻轉，挑戰華人的孝道精神。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年4月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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