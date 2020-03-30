莫讓小病成大病 利用健康檢查防患未然

【文／晏子萍】

根據衛生福利部所公布的2018年國人10大死因，癌症連續37年蟬聯首位，而心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病等則分居2、3、4、5名，可見慢性病是每一個人都不可輕忽的重要議題。其實很多疾病在初期早有端倪，只是我們都視而不見，或是自認很健康、諱疾忌醫，等到出現嚴重症狀，往往為時以晚，所以透過檢查，不但可以及早發現微小病症，並且可以提醒我們改變不良的生活及飲食習慣。但是除了基本的健康檢查，熟齡族是否要做其他額外的檢查呢？在有限的預算內，選擇哪些健檢項目，可以達到預期的效益呢？亞東醫院家庭醫學科醫師張瓊文為我們做了詳盡的說明。

善用成人預防保健服務

國民健康署免費提供「成人預防保健服務」，40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾每年一次，這項服務已經行之有年，雖然民眾普遍知道健康檢查的重要性，但是仍有許多人忽略了這項權益，不論您的理由是「沒時間」、「怕面對」，還是自認「沒生病」，健康檢查都是一個人對自己和家庭負責的表現。張瓊文將健康檢查的好處做了以下的分析：

（一）可以檢視自我健康狀態，並發現慢性疾病

當我們還未出現明顯症狀時，危害健康的不良因素或許早已經侵入我們的身體，所以透過定期的健康檢查可以審視當下的健康狀態，而且「羅馬不是一天造成的」，許多慢性疾病都是日積月累而成，例如高血壓、高血糖、高血脂等，透過健檢，可以讓我們及早發現、提早治療。

（二）提供生活習慣的建議

健康檢查可以讓我們審視自己平日是否注意均衡飲食、規律運動、保持心情愉快，或是有吸菸、嚼食檳榔、飲酒過量等不良的習性，為生活型態做適度的調整。