讓您健康又安心 解開生活中的化學奧祕

【文字整理／謝郁琪 資料提供／《謝玠揚的長化短說2》（健行文化）】

椰子油能減肥還能防曬？

「超級食物」指的是吃了以後就會變得更健康的食物。一般來說，「超級食物」的功效十分多元：又抗癌、又殺菌，還會抗氧化、控制體重、減少心血管疾病、避免失智症，但真實世界並不是一個二分法的世界，食物也不是非壞即好。「椰子油」就是一個典型被「神化」的食物案例，世界上不可能有一種食物，可以如宣稱說得那麼神奇、那麼好。

在「生酮飲食」、「防彈咖啡」這些熱門「健康流行」的推動下，椰子油成為了當紅炸子雞，如果順手Google一下，就會發現「椰子油可以殺菌」、「椰子油可以降低心血管疾病發生率」等資訊。更奇妙的是，竟有文章介紹「椰子油具有防曬功效」。

真的是太神奇了！椰子油竟然結合殺菌、減肥、防曬於一身。不過，您知道嗎？椰子油過去曾經被嫌棄得一文不值，跟棕櫚油合稱「熱帶油」，這兩兄弟可說是廉價、不健康的替代性油脂。簡而言之，椰子油曾經有一段不堪回首的黑歷史。

看到這裡，大家一定很疑惑，到底椰子油是超級食物，還是健康殺手呢？我只能說，這麼簡單的二分法只存在於童話故事中，在現實生活中很少有非黑即白的事物。

所以，椰子油真的有這些神奇的功效嗎？讓我們從科學的角度來看看吧！

．似是而非椰子油解密

椰子油，顧名思義是從椰子果肉中提取出的食用油，在熱帶地區，它是人們飲食中脂肪主要攝取來源。椰子油的飽和脂肪酸含量高達80％以上，所以非常的穩定，很適合高溫烹調、油炸，不容易會有變質的問題。