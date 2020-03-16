跨領域政治社會觀察家 野島剛以多元角度看世界

【文／晏子萍 攝影／劉威震】

擁有文人的儒雅氣質與記者的犀利觀察，這就是野島剛迷人之處。多年來，他從地方記者出身，後派駐戰場成為第一線的戰地記者，再改跑政治線，派駐台灣多年，之後成為獨立記者。歷經了這麼多的人與事，直到現在，野島剛仍保持著最早的初衷與理想，10年期間，他出版了20多本書（中、日文版併計），談日本、寫台灣、評論兩岸三地的政治現況。雖然身為日本人，但是他並不總是以日本的觀點出發，而是以客觀的立場，提出深度觀察後的想法與論述。

因緣際會轉戰多領域 豐富的記者生涯歷練

野島剛是如何成為廣受歡迎的自由媒體人？又是什麼機緣讓他視台灣為第2個家？且讓我們聽他娓娓道來。

大學時唸的是新聞系，成為記者似乎是理所當然的事，但更重要的是，野島剛熱愛寫作，也喜歡用中文來寫作，成為一位「可以使用中文的國際記者」是他最大的心願，而他也靠著不懈的努力達成了這個目標。

談到與中文結緣的肇始，野島剛表示：「高中時期，在故鄉橫濱華人街的餐館打工，那是一家由台灣人經營的廣東料理店，老闆的女兒知道我對中文有興趣，因此成為我的啟蒙老師，上了大學後，我就以中文為第二外語。」學生時期他曾在香港中文大學及台灣師範大學學中文，後來也赴廈門大學研習了1年，無怪乎，野島剛的中文造詣如此優秀，讓他得到很好的風評。