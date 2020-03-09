死前寫作：遺囑、Living Will及遺願

【文／陳佑寰】

家中長者過世後，家屬辦理喪事時，同時也會寫祭文緬懷長者一生歷程，以及表達晚輩的哀悼與敬意。然而許多長者離開人世前，卻沒特別留下隻字片語或遺囑給後代子孫，倘若天上有知，應該會感到非常遺憾。

人生歷程不過就是生老病死，人老之後，終究要面對死亡。有的長者揮一揮衣袖不帶走一片雲彩，有的飽受病魔折磨只求早日解脫，有的怕死怕得要命更把錢財顧牢牢。人死之後，雲淡風清，不管生前多有錢，身體多硬朗，其實什麼也帶不走；人死之後固然會留下錢財，可帶給子孫庇蔭，卻也可能引發爭產風波而家破人散。如果能夠重來，或許老人家會希望多留一些話叮囑晚輩，金玉良言可比金山銀山更有價值。

曾子說：「人之將死，其言也善。」我們從小就學習寫作，但卻很少學到該如何寫遺囑。一般提到遺囑，如果以法律的觀點來檢視，主要是針對遺產的分配，而且是於死亡時發生效力。而廣義的遺囑更包含所謂Living Will，也就是對於生命末期醫療方式的預立決定，這是在死亡之前就已發生效力，因為會直接影響到其於人生末期如何有尊嚴地活著，對長者而言更實際。此外，長者對晚輩的期許與叮嚀也是遺囑，更能彰顯長者的仁慈，讓大愛永存人間。

《民法》上的遺囑

《民法》規定的遺囑主要是針對遺產分配的規畫，其法律性質係由遺囑人依法定方式所為之單獨行為。無行為能力人、受監護宣告或未滿16歲者不得為遺囑；受輔助宣告者，經過輔助人同意，得為遺囑。如果輔助人為法定繼承人，或是遺囑所指定受贈人，為迴避利害關係，應選任特別代理人。