快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

死前寫作：遺囑、Living Will及遺願

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／陳佑寰】

家中長者過世後，家屬辦理喪事時，同時也會寫祭文緬懷長者一生歷程，以及表達晚輩的哀悼與敬意。然而許多長者離開人世前，卻沒特別留下隻字片語或遺囑給後代子孫，倘若天上有知，應該會感到非常遺憾。

人生歷程不過就是生老病死，人老之後，終究要面對死亡。有的長者揮一揮衣袖不帶走一片雲彩，有的飽受病魔折磨只求早日解脫，有的怕死怕得要命更把錢財顧牢牢。人死之後，雲淡風清，不管生前多有錢，身體多硬朗，其實什麼也帶不走；人死之後固然會留下錢財，可帶給子孫庇蔭，卻也可能引發爭產風波而家破人散。如果能夠重來，或許老人家會希望多留一些話叮囑晚輩，金玉良言可比金山銀山更有價值。

曾子說：「人之將死，其言也善。」我們從小就學習寫作，但卻很少學到該如何寫遺囑。一般提到遺囑，如果以法律的觀點來檢視，主要是針對遺產的分配，而且是於死亡時發生效力。而廣義的遺囑更包含所謂Living Will，也就是對於生命末期醫療方式的預立決定，這是在死亡之前就已發生效力，因為會直接影響到其於人生末期如何有尊嚴地活著，對長者而言更實際。此外，長者對晚輩的期許與叮嚀也是遺囑，更能彰顯長者的仁慈，讓大愛永存人間。

《民法》上的遺囑

《民法》規定的遺囑主要是針對遺產分配的規畫，其法律性質係由遺囑人依法定方式所為之單獨行為。無行為能力人、受監護宣告或未滿16歲者不得為遺囑；受輔助宣告者，經過輔助人同意，得為遺囑。如果輔助人為法定繼承人，或是遺囑所指定受贈人，為迴避利害關係，應選任特別代理人。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年3月號；加入 《熟年誌》粉絲團

相關新聞

死前寫作：遺囑、Living Will及遺願

遺囑是遺產分配的重要依據，而廣義的遺囑更包含對生命末期醫療方式的決定，以及給晚輩的期許與叮嚀，究竟遺囑該怎麼寫，才能不留遺憾呢？讓執業律師陳佑寰告訴您……

藥極必反不可不慎 正確服用抗生素必知要點

抗生素可以說是20世紀醫學上最偉大的發明之一，也是拯救人類性命最重要的里程碑；但是往往因為民眾的誤用以及濫用，反而產生令人惶恐的不良後果，所以如何正確使用抗生素，是你我都要具備的基本認知。

無「管」一身輕 裝拔鼻胃管時機大解析

許多民眾往往將「氣切管」與「鼻胃管」混為一談，或是認為年長者或失能者在無法自主進食後，唯一的選擇就是插上鼻胃管，家屬雖然心疼，卻也不敢移除。但是一定要長期忍受插鼻胃管的痛苦嗎？現在有愈來愈多的醫護人員倡議，透過有效的訓練，病人也可以擺脫鼻胃管的束縛，恢復以口進食的能力。

提升照護品質好生活 照顧必修課：學會愛自己

長照是「長期抗戰」，照顧者必須認清自己能力有限，並關照自己的健康。當長輩還有自理能力時，懂得「自立照顧」適時適度放手，在被照顧者能力範圍內，製造事情給他們做；還要在繁雜的照顧過程中培養「求助能力」，當需要喘息或關鍵時刻需要支援時，開口尋求協助。

在地安老、活躍老化 打造最符合需要的長照服務

國外有許多在地安老、活躍老化的點子，這些點子奠基於平等、鼓勵發言的討論風氣。如果我們能善用服務設計方法，未來或許能激發出更多適合台灣的長照服務，做出更多有品質且禁得起考驗的決策。

聽山林物語 覽古今群籍 謙遜慧心的陳玉峯

既是文學家也是植物學家的陳玉峯，是潛心佛法、通透哲理的實踐者，更是生態保育研究與解說教育的先鋒，但是人文與生態的關懷在他身上所展現的不是整合，而是從不分割，因為他要為這塊他熱愛的土地，開啟一扇窗、一道門。

在地安老、活躍老化 打造最符合需要的長照服務

國外有許多在地安老、活躍老化的點子，這些點子奠基於平等、鼓勵發言的討論風氣。如果我們能善用服務設計方法，未來或許能激發出更多適合台灣的長照服務，做出更多有品質且禁得起考驗的決策。

活在關係裡晚年不孤單 互助共好的共生社區

共生，是日本對超高齡社會所提出的因應策略，台灣在六年後也將成為超高齡社會，建立共生社區或許是高齡少子化的解方。究竟共生社區所提出的公助、共助、互助、自助，如何讓每個人都能在熟悉的環境中生活到最後一刻？

規律用藥消除過敏原 控制氣喘必知教戰守則

每到季節交替、乍暖還寒的時候，正是「氣喘」發作的高峰期，有些病人平日並沒有明顯的症狀，切莫以為已經痊癒，因為一不小心接觸到刺激物、感染、過敏原，或是氣候的劇烈變動，都可能引起嚴重的急性發作。所以遵從醫囑，做好治療與保養，是氣喘病人保持健康的不二法門。

畫出自信 Fun出活力 百歲王添圓彩繪幸福樂齡

如果您的年歲已經超過1個世紀，您可能會選擇在家含飴弄孫或是朝看旭日、目送夕陽，就這麼度過老後的日子。然而年過百歲的王添圓打破大家既有的思維，用學習為自己編織出自主活力的幸福藍圖。

兩岸老年大學相見歡 銀髮抗老遊學團超夯

說到旅遊大家都喜歡，只是走馬看花的旅遊，無法深刻烙印腦海。對長輩來說，一趟有意義的學習旅遊，可以開闊視野，更是抗老的最佳良方。從準備行程時就用心投入，旅程中就可以放肆地吸取精華。每一次旅遊學習，就是一次人生經驗的延伸。

年齡不是問題 心態才是關鍵 永遠的心靈導師薇薇夫人

若不是近距離採訪薇薇夫人，聽她親口說出真實年齡，那輕盈步伐、優雅姿態、自信談吐，以及透著光澤的肌膚，難以置信她已88歲，讓人羨慕不已！對於如何保持精神與體態，薇薇夫人分享：「你得培養自己的開朗與糊塗，然後必須有很多喜歡的興趣，就算獨處也不會覺得孤獨。」

熱門新聞

死前寫作：遺囑、Living Will及遺願

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。