無「管」一身輕 裝拔鼻胃管時機大解析

【文／晏子萍】

每當家中長輩或親人有插鼻胃管的需求時，大家都擔心若不用鼻胃管餵食，豈不是活活將病人餓死；若勉強由口進食，又有可能引發嗆咳，導致吸入性肺炎。所以家人子女及親屬之間，就會陷入一場「插」與「不插」，甚至到後來演變成「拔」與「不拔」的論戰中。站在病人角度，大家都想拔掉鼻胃管，因為這是維護尊嚴最基本的事，任誰都不想過著「食不知味」的生活。台灣每年有近20萬人插鼻胃管，其中65歲以上者就占了近6成，在平均壽命愈來愈高齡的今天，我們每個人在老後都有可能要面對這樣難堪的處境，所以認識它、使用它、放下它，是我們必須學習的課題。

認識鼻胃管後遺症 插與不插抉擇關鍵

鼻胃管是「必要之惡」嗎？什麼狀況下才需要插鼻胃管呢？我們必須先對它有基本的認識，一般除了急重症病人為了延續生命而需要插上鼻胃管之外，還有哪些情況必須插鼻胃管呢？聯順居護所負責人汪秋蓉表示，以下3種情況可能會使用鼻胃管：

（一）有咀嚼吞嚥障礙、嗆咳的問題，以及進食、喝水時會嗆到的病人。

（二）若病人進食時間過久、進食量過少，容易導致營養不良、水分不足或是電解質不足的狀況。

（三）因為病人要配水吞藥，而喝水又容易嗆到，為了服食藥物的便利性及安全性，必須將藥磨成粉溶入水中，然後以鼻胃管來灌藥。

汪秋蓉表示，插鼻胃管灌食因為節省餵食時間、照顧人力，且可以減少因為進食而造成嗆咳的風險，這些都是放置鼻胃管的優點。

但是長期插鼻胃管，也會對病人的健康造成極大的傷害，汪秋蓉進一步說明：「長期插鼻胃管，會造成鼻咽腔與咽喉部的潰瘍、感染、慢性鼻竇炎等病症，亦會引發疼痛及不舒服的異物感，而且會造成胃食道逆流，並引起吸入性肺炎等問題。另外，口腔若長期沒有咀嚼活動，顏面肌肉與下巴缺乏運動，將導致口腔功能退化，久而久之，病人不想開口，就會導致假性牙關緊閉的情形。」