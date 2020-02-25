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提升照護品質好生活 照顧必修課：學會愛自己

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／李婉婷】

衛福部根據國人平均壽命和疾病型態等變數推估，國人一生中的長期照護需求時段約為7.3年。當高齡已然成為常態，長照在家庭中便是重要的話題，即使沒有住在一起，只要是定時關心、出錢、出力者，都是照顧的一員。面對人人必修的長照課裡，照顧也可以很美好嗎？長期關注「長照議題、心理健康照顧」的諮商心理師陳乃綾表示，長照最重要的是，照顧者得先把自己擺在第一位，承認能力有限，看見自己的需要，並預先面對照護的終點，因為照顧者的情緒，會嚴重影響被照顧者的情緒。

照顧，常常是一天24小時、一年365天連續重複且無休息可言的工作，這不只是照顧者的日常，也是他們的人生；而且照護關係間，每天情緒、想法、需求彼此互相羈絆、拉扯，容易產生壓力。陳乃綾提出，一般家庭照顧者，常見的主要壓力有失去自我、必須把家人照顧得很好、情緒勒索，以及不知如何決定醫療決策，對此，她分享了幾個紓解方式：

（一）外出休息：不論是什麼工作都得讓自己放假，如果做不到每週喘息，至少每個月安排數小時休息，而且這段休息時間最好是離開照顧場域，外出去看書、找朋友、逛公園等，做能讓自己放鬆的事，找回屬於自己的小空間。

（二）認清事實：隨著年紀增長，生理機能會逐步退化與弱化，極少人能將長輩照顧得愈來愈健康、愈來愈好，當被照顧者情況不如從前時，拋開自責與質疑，認清這是自然老化的現實。

（三）暫離現場：「你都不回來啦！根本不愛這個家！」「養你這麼大，居然這麼不孝要把我送去養老院！」面對被照顧者的情緒勒索時，請暫時離開現場，並冷靜思考話語背後的用意與動機，更能看見對方需要陪伴、擔心被拋棄的無助，事後彼此再溝通，才不致互相傷害。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年2月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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