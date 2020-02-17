聽山林物語 覽古今群籍 謙遜慧心的陳玉峯

【文／晏子萍 攝影／蔡世豪】

拜訪陳玉峯之前，我們僅知陳玉峯是一位博古通今、滿腹經綸的學者，除此外，40餘年來，從高山到海邊，從本島到離島，他用雙腳紮紮實實地踏查，用雙耳仔細聆聽大地的聲音，更透過理性與感性的對話，書寫土地生養的溫柔，讓我們得以從他的著作中，感受自然神髓，由字裡行間，看見一草一木的芳華。待見到本尊，果然言不虛傳，令人讚嘆的是陳玉峯幽默風趣、妙語如珠，以亦莊亦諧的話語，述說自己的故事，讓採訪過程不但笑聲不斷，更令我們如沐春風、增慧不少。

「『影、響』只是投影、聲響，也就是外在環境的外緣，並不會左右你的本質。內因加上外緣促成人的『應現』，台灣至少有百千萬人跟我一樣，都受到媽祖教的影響，各自反應卻天差地別。每個人都是宇宙中的唯一。」問到小時候的原生家庭以及故鄉雲林北港對陳玉峯的影響，他給了我們饒富哲理的答案。

陳玉峯還與我們分享了2則發生在故鄉的小故事。有一位果汁攤的老闆，每當客人杯中的果汁喝完後，他就會將攪拌器中剩餘的果汁再倒給客人，所以付一杯果汁的錢往往喝到超過一杯的量，陳玉峯問老闆為何如此大方，老闆回答「是你的一分不得少」。

另一個故事則和一位巷弄間的老鞋匠有關，有一次他與妻子回鄉，不巧妻子的鞋跟斷了，請老鞋匠修鞋。鞋子修好後，老鞋匠向陳玉峯收修理費30元。陳玉峯拿出100元，表示不用找了，但老鞋匠堅持找錢，並說了一句「不是我的一分不得要」。

這不貪不求的樸質民風，深深影響了陳玉峯一生的為人行事，也造就了他以寬闊的胸襟看待自然與萬物。