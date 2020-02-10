在地安老、活躍老化 打造最符合需要的長照服務

聯合新聞網 / 熟年誌 Life Plus

【文／張馨方、蘇曉晴】

現在愈來愈重視長照，許多相關服務也推陳出新。例如長照2.0提供居家服務，讓有需要的人可以請居服員協助長輩維持居家環境清潔、幫忙買菜煮飯等維護長輩日常生活品質。如果覺得一個人吃飯太寂寞，許多社區照顧關懷據點也有提供共餐服務，讓長輩吃得營養且不孤單。要是經濟困難，且不方便出門到共餐據點和大家吃飯，也可以申請送餐服務，讓志工送餐到家。

對於家庭照顧者，現在台灣的喘息咖啡、照顧咖啡館愈來愈多，這些咖啡館讓照顧者有紓解壓力的出口，在這裡可以吸收照顧相關知識、連結相關資源，並認識其他有相同處境的照顧者，大家彼此打氣，在長照路上繼續努力。

長照服務項目愈來愈多，固然令人欣慰，但或許還有一些可以擴展或是改善的地方。在法國，除了有送餐、共餐、居家服務外，有些地處偏遠的社區還有買菜專車，只要長者可以自行採買和上下車，就能和社區的其他長輩一起坐車去買菜。而在芬蘭，「祖母的客廳」（又譯為「祖母俱樂部」）除了舉辦視聽障活動、提供諮詢服務，還帶著爺爺奶奶們一起用廢棄物做手工藝品，並將所得用來幫助社會，讓爺爺奶奶們獲得許多成就感。

國外有許多在地安老、活躍老化的點子，這些點子奠基於平等、鼓勵發言的討論風氣。如果我們能善用服務設計方法，在觀察使用者需要後，鼓勵參與決策者提出新創意，未來或許能激發出更多適合台灣的長照服務，做出更多有品質且禁得起考驗的決策。

善用設計思考方法 探訪芬蘭「祖母的客廳」

近年台灣一下子多了不少令人備感溫馨的照顧咖啡館，包括提供照顧家屬喘息交流、照顧者重返職場、輕度失智者服務，還有其他社區參與。其中有的已經做出口碑，但也有些照顧咖啡館雖然熱鬧啟用，之後卻無聲無息，有些則是已投資成本買家具蓋廚房，但對於下一步該做什麼還沒有頭緒。我們常常是因為有經費可以申請或正好有空間可用，才開始想「這個房子可以做什麼」、「那個角落可以做什麼」，然後做了不如預期就放置一陣子，再等下一批有興趣的人來想「這個房子可以做什麼」、「那個角落可以做什麼」。

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