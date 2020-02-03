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行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

活在關係裡晚年不孤單 互助共好的共生社區

2020-02-03 15:15熟年誌 Life Plus

【文／王常怡　攝影／賴麗秋】

共生是一個含意非常深廣的名詞，佛教所謂「同體共生」，強調人與人彼此互相依附、是賴以生存的生命共同體，儒家則一向提倡「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」的大同世界。落實到現實面，共生社區是為了因應高齡少子化人口結構改變，而提出的一系列政策與規畫。

日本亞馬遜書店2017年商業類第一名暢銷書《未來年表》中，詳細描述了人口結構改變將給日本社會帶來的衝擊：2020年，每2個女性就有1位超過50歲；2027年，血庫嚴重缺血，重要手術無法進行；2033年，每3戶就有1戶空屋；在19年後的2039年，就連火葬場都會嚴重不足。本書中文版還特別製作了台灣的「未來年表」：2022年獨居戶突破300萬戶，2025年進入超高齡社會且人口開始負成長（註），2034年全國每2個人就有1個超過50歲。

（註：《未來年表》中文版引用的是出版時的數據，根據國家發展委員會2018年8月預估，台灣將於2026年邁入超高齡社會。）

因應高齡少子新希望 因地制宜共生模式

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人口結構改變是已開發國家都有的現象，但台灣與日本共同的困境是：高齡化的同時，生育率也不斷下降，而且生育率下降已持續一個世代甚至兩個世代。這代表新生兒人口數幾乎沒有機會再拉上來——因為能夠生兒育女的人數已經降到某個水平，「沒人可生」。日本從2006年開始，已連續13年人口負成長，去年甚至一口氣減少超過50萬人；台灣也提早在2019上半年首次出現死亡人數多於出生人數的狀況。因此，因應人口結構的「急速」改變，不能只著眼於老與病，而必須是從全方位、全世代做出改變。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年2月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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