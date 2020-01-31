規律用藥消除過敏原 控制氣喘必知教戰守則

分享 facebook 【文／晏子萍】

「氣喘」是一種常見的慢性呼吸道疾病，目前全球約超過3億人受氣喘之苦，而台灣的氣喘盛行率亦有逐年上升的趨勢。根據統計，20歲以下兒童及青少年被診斷為氣喘的比例為15.7％（2000～2007年健保資料），即每6至7人就有一名氣喘病人，成年人為10.57％（2011年），即每10個人中即有1人罹患氣喘。雖然比例如此驚人，但是仍有許多人對於氣喘這個疾病一知半解，甚至有一些錯誤的認知，例如氣喘症狀緩解之後就不需用藥、氣喘用藥用久會傷身等。有鑑於此，亞東醫院藥學部藥師李郁玟為我們做了詳細的說明，讓大家能夠了解病情，遠離氣喘的威脅。

覺察症狀 勿延誤就醫

氣喘並非兒童專有，亦可能在成年時才發病或被診斷，所以很多人往往並不自覺，李郁玟表示，氣喘就是一般人所稱的「哮喘」，主因是氣管慢性發炎，在發炎的過程中會使得上層黏膜腫脹、分泌物增加，而導致呼吸道狹窄，因此會有呼吸困難的情況發生，甚至會產生喘鳴。

分享 facebook 通常氣喘在初期會有咳嗽、喘，以及胸悶、呼吸短促的情形，較嚴重時則有呼吸困難的狀況發生，更進一步就會有臉色發白、嘴唇發紫的缺氧現象；但是氣喘症狀的表現，皆會因人而異，對於個人也會因時而異。氣喘好發期是在清晨或是劇烈運動之後，但是病人若已被過敏原刺激，氣管已有慢性發炎的現象，這時可能一般的運動就會出現氣喘的症狀，所以不可不慎防。

我們若要將氣喘的咳嗽與一般感冒咳嗽的症狀做區別，兩者有一個明顯的差異，就是感冒可能一整天都出現咳嗽，而且痰液較為濃稠，甚至呈現黃色或黃綠色的濃痰；氣喘病人的痰則偏向白色透明狀，而且往往在清晨或夜間發生。