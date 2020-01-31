親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

疫情會議排除台灣？WHO長年親陸引國際熱議

火神山醫院趕工！網友變監工 央視直播千萬人觀看

規律用藥消除過敏原 控制氣喘必知教戰守則

2020-01-31 08:52熟年誌 Life Plus

分享
【文／晏子萍】

「氣喘」是一種常見的慢性呼吸道疾病，目前全球約超過3億人受氣喘之苦，而台灣的氣喘盛行率亦有逐年上升的趨勢。根據統計，20歲以下兒童及青少年被診斷為氣喘的比例為15.7％（2000～2007年健保資料），即每6至7人就有一名氣喘病人，成年人為10.57％（2011年），即每10個人中即有1人罹患氣喘。雖然比例如此驚人，但是仍有許多人對於氣喘這個疾病一知半解，甚至有一些錯誤的認知，例如氣喘症狀緩解之後就不需用藥、氣喘用藥用久會傷身等。有鑑於此，亞東醫院藥學部藥師李郁玟為我們做了詳細的說明，讓大家能夠了解病情，遠離氣喘的威脅。

覺察症狀 勿延誤就醫

氣喘並非兒童專有，亦可能在成年時才發病或被診斷，所以很多人往往並不自覺，李郁玟表示，氣喘就是一般人所稱的「哮喘」，主因是氣管慢性發炎，在發炎的過程中會使得上層黏膜腫脹、分泌物增加，而導致呼吸道狹窄，因此會有呼吸困難的情況發生，甚至會產生喘鳴。

分享
通常氣喘在初期會有咳嗽、喘，以及胸悶、呼吸短促的情形，較嚴重時則有呼吸困難的狀況發生，更進一步就會有臉色發白、嘴唇發紫的缺氧現象；但是氣喘症狀的表現，皆會因人而異，對於個人也會因時而異。氣喘好發期是在清晨或是劇烈運動之後，但是病人若已被過敏原刺激，氣管已有慢性發炎的現象，這時可能一般的運動就會出現氣喘的症狀，所以不可不慎防。

我們若要將氣喘的咳嗽與一般感冒咳嗽的症狀做區別，兩者有一個明顯的差異，就是感冒可能一整天都出現咳嗽，而且痰液較為濃稠，甚至呈現黃色或黃綠色的濃痰；氣喘病人的痰則偏向白色透明狀，而且往往在清晨或夜間發生。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年1月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

相關新聞

畫出自信 Fun出活力 百歲王添圓彩繪幸福樂齡

2020-01-20 13:09

兩岸老年大學相見歡 銀髮抗老遊學團超夯

2020-01-13 12:35

年齡不是問題 心態才是關鍵 永遠的心靈導師薇薇夫人

2020-01-06 11:14

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:27

母女三人自助遊天下 林果一家人書寫幸福記憶

2019-12-23 12:01

因付出而豐富：周文珍樂此不疲的公益人生

2019-12-16 11:08

打造長輩、身心障礙者專屬泳池 水中運動本益比高

2019-12-09 10:20

志工服務如人飲水 當了就知道

2019-12-02 15:28

慎服藥、打疫苗 對症防治感冒與流感

2019-12-02 08:42

跨世代漫畫 3D 動畫經典重現 《諸葛四郎》再展雄風

2019-11-25 15:07

用「聽」彩繪世界 鄭梅合畫出「心」風景

2019-11-18 11:09

培養健康識能 在地老化零負擔

2019-11-11 10:47

從出生到往生的關懷 劃時代的慈悲關懷社區

2019-11-04 15:25

顧健康不「藥」相剋 如何避免藥物交互作用？

2019-10-28 15:31

為自己的健康負責 如何培養良好生活習慣？

2019-10-21 12:00

「天使的手指」享譽全球 鋼琴家陳瑞斌譜出傳奇

2019-10-14 10:24

小心！牽一「足」動全身 簡單足部保健預防醫學

2019-10-07 11:05

當獨居成無法避免的趨勢 脫掉刻板印象快樂獨居

2019-10-02 16:20

健胃整腸的神隊友 益生菌聰明吃

2019-09-23 10:51

正向身心靈操之在己 成功老化的健康祕訣

2019-09-16 11:20

50以後 人生比理財更重要 樂活大叔施昇輝熟齡璀璨

2019-09-09 11:46

挪威失智照顧訓練：VIPS在職訓練計畫

2019-09-02 13:45

尊重同理心 共創友善環境 覺察警訊 失智全攻略

2019-08-29 11:47

用藥為主調整飲食為輔 控制惱人痛風謹遵醫囑

2019-08-26 10:23

立行坐臥確保好姿勢 自我保養脊椎護健康

2019-08-19 14:59

向陽門第春常在 經典美學永流傳 李乾朗演繹古建築風華

2019-08-12 14:34

借鑑他山之石　挪威如何培養優秀照服員

2019-08-05 14:02

及早打造黃金人生 退休前您應該知道的事

2019-08-02 14:53
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2020-01-30 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top