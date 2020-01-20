畫出自信 Fun出活力 百歲王添圓彩繪幸福樂齡

分享 facebook 【文／晏子萍 攝影／賴麗秋】

「楊老師，妳來幫我看看畫得好不好啦！」

「阿姨，妳真的畫得很可愛喔！相信我。」

「哈哈哈，可愛就是可憐沒人愛啦！」

此起彼落的調侃笑鬧聲，讓來採訪的我們也很快地融入這一群活潑的老大人團體中。這是台北市南港區玉成里據點的活動，借用松山國小做為樂齡教室。今天的課程是「粉彩畫」，十幾位阿公阿嬤像小學生般專注地聆聽老師的示範解說，而後自顧自地用手指沾染粉彩，就這麼畫了起來。東塗塗、西抹抹，雖然主題是「不倒翁」，但是每個人都畫出自己的特色，顯現長者獨特的創意，其中，耄耋之年的王添圓可是從據點成立以來，就主動來上課的元老級成員呢！

童年吃苦當作吃補

分享 facebook 「小時候家境貧寒，三餐能夠溫飽就已經很滿足了，根本不敢奢望還可以受教育。」王添圓憶及過往歲月，仍然歷歷在目，他表示：「雖然童年所受的學校教育僅有幾個月，但是因為成績很好，校長還特別來家裡，希望長輩能夠讓我繼續念書，但是掌管家中大權的阿嬤不同意，她認為我應該做活兒來分擔家計，校長只好作罷。」王添圓說到這裡，眼中不免一抹黯然。

王添圓的母親是童養媳，而王添圓的父親因為婚前婚後都一直在「做自己」，從未好好扮演過「父親」的角色，所以在那個男尊女卑的年代，母親除了侍奉公婆、照顧年幼孩子，還要採茶掙錢負擔家計，生活真的備極艱辛。