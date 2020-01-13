兩岸老年大學相見歡 銀髮抗老遊學團超夯

【文．攝影／賴麗秋】

聽到「遊學」，很多人第一個冒出的想法通常是學生的學習旅遊，因為每到寒暑假前夕，就會有許多家長開始精心地幫孩子挑選海外遊學團，不過這類遊學團通常以學習語言為主，在課程結束之後加入幾天的旅遊為輔。不只台灣的學生喜歡參與海外遊學，台灣也是外國學生海外遊學的熱門地點，尤其是近年來台灣更成了日本中學生見學之旅的首選之地。

只是，遊學可不是學生的專利，銀髮族也有遊學團。目前台灣許多社區大學、樂齡學苑開設的旅遊相關課程，可是非常搶手的熱門課。觀察這類課程，通常是教室課與校外課穿插進行，而且每到校外課上課的日子，也是這些老學生最期待的一天。有老師表示，如果遇到校外課當日天氣不佳需要取消時，學生甚至會風雨無阻，無論如何就是一定要出門，可見長輩對旅遊也有他們執著的一面。

高品質長輩遊學之旅

分享 facebook 不論是社區大學、樂齡學苑，強調的都是樂齡學習與終生學習，雖然開設旅遊相關課程，但可不是簡單地帶長輩出門吃喝玩樂，而是賦予了旅遊更多學習與體驗的元素，例如將旅遊與藝術結合、與世界遺產結合、與建築結合、與語言結合，或是與生活結合等，只要可以為學員帶來知識增長機會，讓學員藉由旅遊學習到更多的新知、開拓視野，無形中也提升了他們旅遊的層次與品質。

有句大家都很熟悉的旅遊順口溜︰「上車睡覺，下車尿尿，進店買藥，景點拍照，路上呱呱叫，回家什麼都不知道。」您是不是有過這種經驗？詢問父母親出國都玩哪些地方，好不好玩啊？結果他們都一臉懵懂地說不出個所以然。如果是這種花時間、花錢，卻沒有收穫與品質的旅遊經驗，相信大家都不喜歡；但如果將旅遊與學習結合，來一趟遊學之旅如何呢？

分享 facebook