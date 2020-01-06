親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

年齡不是問題 心態才是關鍵 永遠的心靈導師薇薇夫人

2020-01-06 11:14熟年誌 Life Plus

分享
【文／李婉婷　攝影／劉威震】

聽聞「薇薇夫人」（本名：樂茝軍）諸多事蹟，有人說她是女性的心靈導師，有人說她是台灣最具影響力之一的女作家，有人說她開拓了兒童文學的新氣象，心中不禁湧起無限想像，談話間才知她已年近90，卻丰采依舊，令人好奇那源源不絕的活力從何而來？

用上半場人生 書寫女人的任性與韌性

鮮少人知道薇薇夫人曾任職公家機關長達10年，歷經結婚、生子，當時的她總利用2小時午休時間，將自己與孩子的生活點滴寫下投稿至聯合報社，每星期一篇不曾間斷，一年後竟受邀撰寫「薇薇夫人」專欄，自此這專欄名稱便成了跟隨她一輩子的筆名，一寫，就寫了26年。「那時候，尤其是家庭主婦，沒有什麼傾訴管道，她們常會寫信問我，像是婆媳問題、丈夫外遇等。」她說，薇薇夫人形容自己是讀者與專家間的橋梁，除了詢求專業人士的見解轉知讀者，同時也研讀諸多書籍充實自己，針對社會不公現象用文字為女性發聲。

分享
經營專欄寫作期間，29歲那年，薇薇夫人放棄安逸穩定的公務員職涯，轉行《國語日報》擔任編輯，因工作彈性讓她擁有更多時間大量閱讀與寫作，一路升任《國語日報》文化中心的主任、副社長、社長，直到65歲退休前，不僅持續著墨女性議題、從事兒童教育，更組織「蕙質媽媽社」，之所以有此，全因薇薇夫人看見同為女性的需要與困境。那時的《國語日報》文化中心主要舉辦各式兒童課後才藝，她發現，許多年輕媽媽們送孩子上課後，只等著接孩子放學回家，一等就是3、4個鐘頭，「天哪！無不無聊啊？」直率的她打從心底疼惜這群女人，於是籌組媽媽社團，提供場地、邀請講師、開班授課，從開始的200人，到後期1000多人參加，讓許多家庭主婦有了發揮空間，同時找回自我價值。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年1月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

相關新聞

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:27

母女三人自助遊天下 林果一家人書寫幸福記憶

2019-12-23 12:01

因付出而豐富：周文珍樂此不疲的公益人生

2019-12-16 11:08

打造長輩、身心障礙者專屬泳池 水中運動本益比高

2019-12-09 10:20

志工服務如人飲水 當了就知道

2019-12-02 15:28

慎服藥、打疫苗 對症防治感冒與流感

2019-12-02 08:42

跨世代漫畫 3D 動畫經典重現 《諸葛四郎》再展雄風

2019-11-25 15:07

用「聽」彩繪世界 鄭梅合畫出「心」風景

2019-11-18 11:09

培養健康識能 在地老化零負擔

2019-11-11 10:47

從出生到往生的關懷 劃時代的慈悲關懷社區

2019-11-04 15:25

顧健康不「藥」相剋 如何避免藥物交互作用？

2019-10-28 15:31

為自己的健康負責 如何培養良好生活習慣？

2019-10-21 12:00

「天使的手指」享譽全球 鋼琴家陳瑞斌譜出傳奇

2019-10-14 10:24

小心！牽一「足」動全身 簡單足部保健預防醫學

2019-10-07 11:05

當獨居成無法避免的趨勢 脫掉刻板印象快樂獨居

2019-10-02 16:20

健胃整腸的神隊友 益生菌聰明吃

2019-09-23 10:51

正向身心靈操之在己 成功老化的健康祕訣

2019-09-16 11:20

50以後 人生比理財更重要 樂活大叔施昇輝熟齡璀璨

2019-09-09 11:46

挪威失智照顧訓練：VIPS在職訓練計畫

2019-09-02 13:45

尊重同理心 共創友善環境 覺察警訊 失智全攻略

2019-08-29 11:47

用藥為主調整飲食為輔 控制惱人痛風謹遵醫囑

2019-08-26 10:23

立行坐臥確保好姿勢 自我保養脊椎護健康

2019-08-19 14:59

向陽門第春常在 經典美學永流傳 李乾朗演繹古建築風華

2019-08-12 14:34

借鑑他山之石　挪威如何培養優秀照服員

2019-08-05 14:02

及早打造黃金人生 退休前您應該知道的事

2019-08-02 14:53

及早救「智」不擔憂：別讓治療輸在時間點上

2019-07-29 12:41

財富布局趁早 合法節稅有道 如何精打細算規劃稅務？

2019-07-22 12:42

心中有風景 處處是美景 張光斗點亮心燈傳遞溫情

2019-07-15 13:42

以平等同理打造良好照護 借鏡北極圈裡的長照訓練

2019-07-08 10:39
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

2019-12-31 13:54

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top