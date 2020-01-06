年齡不是問題 心態才是關鍵 永遠的心靈導師薇薇夫人

分享 facebook 【文／李婉婷 攝影／劉威震】

聽聞「薇薇夫人」（本名：樂茝軍）諸多事蹟，有人說她是女性的心靈導師，有人說她是台灣最具影響力之一的女作家，有人說她開拓了兒童文學的新氣象，心中不禁湧起無限想像，談話間才知她已年近90，卻丰采依舊，令人好奇那源源不絕的活力從何而來？

用上半場人生 書寫女人的任性與韌性

鮮少人知道薇薇夫人曾任職公家機關長達10年，歷經結婚、生子，當時的她總利用2小時午休時間，將自己與孩子的生活點滴寫下投稿至聯合報社，每星期一篇不曾間斷，一年後竟受邀撰寫「薇薇夫人」專欄，自此這專欄名稱便成了跟隨她一輩子的筆名，一寫，就寫了26年。「那時候，尤其是家庭主婦，沒有什麼傾訴管道，她們常會寫信問我，像是婆媳問題、丈夫外遇等。」她說，薇薇夫人形容自己是讀者與專家間的橋梁，除了詢求專業人士的見解轉知讀者，同時也研讀諸多書籍充實自己，針對社會不公現象用文字為女性發聲。

分享 facebook 經營專欄寫作期間，29歲那年，薇薇夫人放棄安逸穩定的公務員職涯，轉行《國語日報》擔任編輯，因工作彈性讓她擁有更多時間大量閱讀與寫作，一路升任《國語日報》文化中心的主任、副社長、社長，直到65歲退休前，不僅持續著墨女性議題、從事兒童教育，更組織「蕙質媽媽社」，之所以有此，全因薇薇夫人看見同為女性的需要與困境。那時的《國語日報》文化中心主要舉辦各式兒童課後才藝，她發現，許多年輕媽媽們送孩子上課後，只等著接孩子放學回家，一等就是3、4個鐘頭，「天哪！無不無聊啊？」直率的她打從心底疼惜這群女人，於是籌組媽媽社團，提供場地、邀請講師、開班授課，從開始的200人，到後期1000多人參加，讓許多家庭主婦有了發揮空間，同時找回自我價值。