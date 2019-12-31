自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

分享 facebook 【文／賴麗秋】

提到旅行，相信多數人聽到之後會眼睛為之一亮，心情雀躍，彷彿回到了學生時代，無憂無慮、同學一片和樂融融的青春時光，且這樣的躍動心情不管到了什麼年紀，依然存在著。相信，這就是旅行的魔力吧！

時常聽見許多長輩以「我年紀大了」來拒絕許多的意見或提案，真的是年紀大了，所以做不到嗎？其實不然，看著家中小輩隨心所欲一趟又一趟的自助行程，很多人心裡可是很羨慕的，心想著如果我還年輕，也要自己去闖闖。

多數退休族出國，還是傾向於跟團，可能一人或幾位好友一起跟團，有人照顧也有好友相伴，玩得是挺高興的，但仍然會覺得少了點什麼。因為，跟團行程緊湊，遇到喜歡的景點也沒辦法多停留，要是自助旅行，就可以依喜好選擇地點與停留時間，不用每天趕行程，跟打仗似地。

銀髮自助旅行行不行？

分享 facebook 只是，年紀都一把了還能自助旅行嗎？如果不敢一人獨行，跟著好友的小團體自助遊也不錯啊！實際上，現在我們看到愈來愈多的退休族背起背包，當起了老背包客，依自己的步調，享受一個人的旅行；也看到許多退休族，幾個老同學一起出國，一邊旅行一邊溫習學生時期的共同記憶。

不想再跟團，但又害怕一人旅行的人，不妨先跟著朋友或是家人等小團體一起自助旅行，也許從行程中可以發掘出潛力，甚至培養出一個人旅行的能力。常聽人說，旅行是最好看清一個人品性的時候，也常聽見許多好友一起高興出國旅行，卻是敗興而歸的例子，可見好旅伴是可遇不可求的。因此，如何當個可愛又稱職的旅伴可是很重要的。