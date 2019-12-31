親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46熟年誌 Life Plus

分享
【文／賴麗秋】

提到旅行，相信多數人聽到之後會眼睛為之一亮，心情雀躍，彷彿回到了學生時代，無憂無慮、同學一片和樂融融的青春時光，且這樣的躍動心情不管到了什麼年紀，依然存在著。相信，這就是旅行的魔力吧！

時常聽見許多長輩以「我年紀大了」來拒絕許多的意見或提案，真的是年紀大了，所以做不到嗎？其實不然，看著家中小輩隨心所欲一趟又一趟的自助行程，很多人心裡可是很羨慕的，心想著如果我還年輕，也要自己去闖闖。

多數退休族出國，還是傾向於跟團，可能一人或幾位好友一起跟團，有人照顧也有好友相伴，玩得是挺高興的，但仍然會覺得少了點什麼。因為，跟團行程緊湊，遇到喜歡的景點也沒辦法多停留，要是自助旅行，就可以依喜好選擇地點與停留時間，不用每天趕行程，跟打仗似地。

銀髮自助旅行行不行？

分享
只是，年紀都一把了還能自助旅行嗎？如果不敢一人獨行，跟著好友的小團體自助遊也不錯啊！實際上，現在我們看到愈來愈多的退休族背起背包，當起了老背包客，依自己的步調，享受一個人的旅行；也看到許多退休族，幾個老同學一起出國，一邊旅行一邊溫習學生時期的共同記憶。

不想再跟團，但又害怕一人旅行的人，不妨先跟著朋友或是家人等小團體一起自助旅行，也許從行程中可以發掘出潛力，甚至培養出一個人旅行的能力。常聽人說，旅行是最好看清一個人品性的時候，也常聽見許多好友一起高興出國旅行，卻是敗興而歸的例子，可見好旅伴是可遇不可求的。因此，如何當個可愛又稱職的旅伴可是很重要的。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2020年1月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

相關新聞

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:27

母女三人自助遊天下 林果一家人書寫幸福記憶

2019-12-23 12:01

因付出而豐富：周文珍樂此不疲的公益人生

2019-12-16 11:08

打造長輩、身心障礙者專屬泳池 水中運動本益比高

2019-12-09 10:20

志工服務如人飲水 當了就知道

2019-12-02 15:28

慎服藥、打疫苗 對症防治感冒與流感

2019-12-02 08:42

跨世代漫畫 3D 動畫經典重現 《諸葛四郎》再展雄風

2019-11-25 15:07

用「聽」彩繪世界 鄭梅合畫出「心」風景

2019-11-18 11:09

培養健康識能 在地老化零負擔

2019-11-11 10:47

從出生到往生的關懷 劃時代的慈悲關懷社區

2019-11-04 15:25

顧健康不「藥」相剋 如何避免藥物交互作用？

2019-10-28 15:31

為自己的健康負責 如何培養良好生活習慣？

2019-10-21 12:00

「天使的手指」享譽全球 鋼琴家陳瑞斌譜出傳奇

2019-10-14 10:24

小心！牽一「足」動全身 簡單足部保健預防醫學

2019-10-07 11:05

當獨居成無法避免的趨勢 脫掉刻板印象快樂獨居

2019-10-02 16:20

健胃整腸的神隊友 益生菌聰明吃

2019-09-23 10:51

正向身心靈操之在己 成功老化的健康祕訣

2019-09-16 11:20

50以後 人生比理財更重要 樂活大叔施昇輝熟齡璀璨

2019-09-09 11:46

挪威失智照顧訓練：VIPS在職訓練計畫

2019-09-02 13:45

尊重同理心 共創友善環境 覺察警訊 失智全攻略

2019-08-29 11:47

用藥為主調整飲食為輔 控制惱人痛風謹遵醫囑

2019-08-26 10:23

立行坐臥確保好姿勢 自我保養脊椎護健康

2019-08-19 14:59

向陽門第春常在 經典美學永流傳 李乾朗演繹古建築風華

2019-08-12 14:34

借鑑他山之石　挪威如何培養優秀照服員

2019-08-05 14:02

及早打造黃金人生 退休前您應該知道的事

2019-08-02 14:53

及早救「智」不擔憂：別讓治療輸在時間點上

2019-07-29 12:41

財富布局趁早 合法節稅有道 如何精打細算規劃稅務？

2019-07-22 12:42

心中有風景 處處是美景 張光斗點亮心燈傳遞溫情

2019-07-15 13:42

以平等同理打造良好照護 借鏡北極圈裡的長照訓練

2019-07-08 10:39

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

2019-12-27 09:08

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

涓豆腐起家 靠韓式料理賺贏餐飲大咖的祕密

2019-12-26 13:23

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top