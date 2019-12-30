不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

分享 facebook 【文／晏子萍】

不論黑斑、白斑或是痣，多數人或多或少都會有其中一項煩惱。很多人誤認為愛美人士才會在意色素問題，這樣的迷思必須被導正，因為「斑」是日積月累所形成，它有可能是身體健康的警訊。所以從現在起愛惜健康，更要關心自己的皮膚。

人體最大的器官就是皮膚，皮膚會隨著我們年歲的增長，加上風吹雨打日曬的摧殘，以及飲食、生活作息、健康的改變而有變化。大部分的人都很羨慕白人，或天生膚色白皙的人，因此坊間充斥了許多美白去斑用品，或是強調可以讓您擁有淨透膚質的雷射手術，須知用錯了方法，或是術後保養不當，反而適得其反，且一味追求皮膚白皙的同時，也應該認清自己先天的體質，以及皮膚上各種斑點所反映出的健康狀況。因此我們特別訪問長庚醫院皮膚科主治醫師黃昭瑜，以深入淺出的方式讓大家對黑斑、白斑有所認識。

黑斑形成原因多 問診檢查身體狀況

「有斑點出現時，我們希望在面積小的時候即讓醫師做專業判斷較好，雖然大部分的斑都是無害的，但還是要排除惡性的可能，因為像黑色素瘤或是基底細胞癌等，最好要早期診斷早期治療；若是拖延到較深層、較大面積時，就比較難處理。」黃昭瑜特別提醒大家，斑點切勿置之不理，如果在短時間內很快擴大面積，更不可輕忽。

那麼「斑」究竟是怎麼形成的呢？我們人體的黑色素細胞可以幫助我們保護皮膚，避免受到陽光紫外線的破壞，但是當黑色素細胞增生，或是分泌異常的時候，就會形成黑斑或是黑痣。黃昭瑜指出，門診最常遇到的就是因為黑斑問題而來就醫的病人，但是每種黑斑的種類、特性或是生長形成的時間不一，必須檢查後才有辦法對症下藥。

常見的黑斑包括雀斑、曬斑、老人斑、肝斑、孕斑、顴骨母斑、太田母斑等。老人斑大部分屬於老化的正常現象，但是若在短期內身上大量出現老人斑，就要注意體內是否有腫瘤或其他病變。至於肝斑，黃昭瑜說明：「很多病人臉頰出現肝斑時，會很焦急地問我是不是肝臟有問題，其實肝斑是因為形狀很像肝臟，且長在臉頰兩側，並非肝功能不好而導致的斑。」 分享 facebook