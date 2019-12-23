母女三人自助遊天下 林果一家人書寫幸福記憶

分享 facebook 【文／晏子萍 圖片提供／林果】

近年來，拜網路媒體科技之賜，自助旅行愈來愈普遍，但是旅行不僅是走馬看花，它更可以讓您離開熟悉的環境，去探索陌生的風景，體驗一種從未有過的人生。一個人旅行是浪漫，兩個人旅行是合作，那麼三個人，尤其母女三人一起結伴旅行，又會迸出什麼樣的火花呢？旅遊達人林果與姊姊帶著媽媽闖蕩世界，從一開始的「母湯，太貴了」，到「走路好累」、「廁所在哪」等，在這過程中總是有許多「眉眉角角」需要磨合，但是最後在三方努力下，互相讀懂對方的心，讓大家轉心轉念，快樂同行。

「原本我就計劃要做90天的歐洲自助旅行，照往例，姊姊會與我同行，我們邀請媽媽一起去她沒有去過的歐洲，她考慮了很久才答應。」林果告訴我們，經過她與姊姊多方「誘惑」與「苦肉計」，再加上「非去不可」（機票已經買了不能退）的理由，媽媽終於點頭。

分享 facebook 林果喜歡自己一手規劃旅遊大小事，她曾帶著媽媽去了一趟京都、大阪，但短短9天的自助旅行，卻讓她與姊姊決定再帶媽媽挑戰90天的歐洲自助旅行。這麼長的時間，會不會害怕長輩變成「茶包」？而媽媽雖然年輕時即喜歡四處旅遊，但多是跟團，領隊、導遊都會將行程中的瑣事安排妥當，可以快樂出門、平安回家，現在要與女兒一起在陌生的國度生活90天，女兒「靠譜」嗎？雖然彼此都有疑慮，但是母女三人就這樣踏上旅途，去體會未知的美好。

出發前，大家對旅行都有憧憬，出發後，也希望每一站都如預期而非惡夢。但是在現實面來說，不同的風土民情，必定在日常生活上要選擇融入或排拒，而旅伴之間，也要由不同的想法中找到平衡點。