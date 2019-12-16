因付出而豐富：周文珍樂此不疲的公益人生

分享 facebook 【文／李婉婷 攝影／尤俊懿】

「會踏上這條路其實只是想幫助家人。」提到投入社福工作的契機時，周文珍說道。

周文珍的外甥於1989年出生時，生理行為表現相對異常，當時社會對於心智障礙尚未有全面性的理解與概念，在陪同姊姊參加心路基金會的義診過程中，她發現原來心智障礙者與其家人是被大眾邊緣化的，後來也才知道外甥是所謂的「小胖威利」病人。就這樣懷著幫助姊姊和外甥的想法，周文珍選擇轉而就讀社工系，一畢業便投身心路基金會，服務心智障礙者家庭與社會教育。

在職7年，歷經組織從零到一的艱難，周文珍意識到，對於小單位的公益組織，需要更多人提供穩定且持續性的資源，服務才能長遠，而聯合勸募協會正是這樣的中介型組織，於是她助人的腳步又跨足至此。在非營利組織深耕多年，在在奠基了周文珍對於社會福利工作所需的土壤跟養分，培養出她對於社會議題的敏感度並提供有效行動方案，導入企業營運規則進行績效管理。

「除了愛心，我們還有專業。」周文珍認為不該只是抱著「同情心」做事，從事公益工作者，更需具有專業知能與創新策略，深入各面向看待社會的供需。專業能量促使周文珍創下許多紀錄，包括成立第一個社區家園與早期療育中心、推動身心障礙相關立法、單年勸募4億3千萬善款。

分享 facebook 哪裡有需要就往哪裡去 畢嘉士基金會前進馬拉威

周文珍從不眷戀頭銜與名利，也不為自己設限，她樂於在每一場「戰役」中實現更多的自我挑戰，面對社會福利這類發展性工作。「雖然這是極大的困境，但是它同時也展開了一個極大的機會。」周文珍堅定地說著，畢嘉士基金會的成立與服務真切地印證了這句話。