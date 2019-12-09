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打造長輩、身心障礙者專屬泳池 水中運動本益比高

2019-12-09 10:20熟年誌 Life Plus

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【文．攝影／張馨方】

第一次對老年水中運動有感覺，是在2008年芬蘭中部某大學零下23度寒冬的體驗，在這裡我看到很多長者一早來學校泳池游泳，在這個比標準池大一倍的泳池中，他們用蛙式擴胸動作來回達45趟以上。這樣游泳有益上肢伸展協調，付出的成本遠遠低於花錢去健身房，使用懸吊運動器材。

在其他泳池，我還看到有些長者腰部背著海綿浮墊，在水中行走，因為背著浮墊，不用擔心溺水，即使體重過重或膝蓋有問題，也可以在此安全練習大腿力量和髖關節活動，甚至來回走完許多趟，頭部都不會碰到水，也就沒有眼睛耳朵進水的不適。當然，他們的安全監控很嚴密，有2位救生員在高處監控所有螢幕，還有些救生員在池邊注意泳池安全。

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從早到晚，一批又一批長者幾乎不間斷，由教練帶領拿著各種器材做各項運動，您想參加或適合哪一種運動，可以問教練。一旁較小的環型泳池，四周都有下水坡道，多位大學生微笑耐心地陪著坐輪椅的人緩緩下水，再將輪椅撤開，進行水中活動。近看才知，其中還有幾位全盲者與身心障礙者微笑倘佯水池，體驗與人同享的樂趣，場面真是令人動容。兩側還有好幾位同學拿水下攝影機，在研究記錄這些使用者的肢體動作，以便對照怎樣的運動介入，可以讓這些人維持最好肌力。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年12月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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