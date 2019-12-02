志工服務如人飲水 當了就知道

分享 facebook 【文／賴麗秋】

自《熟年誌》創刊至今7年多以來，採訪的許多案例多數均有志工的經驗，他們對於志工服務帶給他們生活、人際關係的影響，都持正面肯定的態度；甚至許多志工都不只服務一個單位，而是至少擔任2、3個以上，不同性質的志工服務，每天生活幾乎以志工服務為主，日子過得充實又快樂。

別當個被抱怨的志工

但是，我們也常常聽到周邊朋友抱怨志工的不是；像是在諮詢櫃台詢問時，遇到口氣不佳的志工，或是看見2、3個志工聚在一起開心地聊天，似乎忘了他們正在值勤；還有更誇張的，急診室裡隨時都有許多等待病床的病人，沒想到有位志工居然在一旁大聲講電話，內容正是請通話那一方別擔心，他可以幫忙，一定「喬」張病床給他。想想，已經在急診室裡待了多天等待病床的病患與家屬做何感想？原來當志工可以享特權嗎？

分享 facebook 志工當然無法享有服務單位的特權，通常用人單位也不允許這種情況發生，一般在志工服務手冊都會有明確的規範。只是一樣米養百樣人，許多用人單位也很擔心志工私下作為，希望可以在出事之前及早預防。

有志工督導分享，他們單位早年也曾經發生服務多年的志工，因為與員工熟識，便藉機起會，結果倒會走人的事件；現在也有志工藉服務之名，結果私下推銷東西。這樣的行為可說是「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」。

當然更多時候，許多志工被投訴的理由，其實錯不在志工，但也只能請志工多體諒、忍耐。然而不管是行為、動機不純的少數志工行為，或是對志工服務要求過高的期待，到頭來傷害的都是廣大志工的服務熱誠與愛心。