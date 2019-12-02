慎服藥、打疫苗 對症防治感冒與流感

分享 facebook 【文／陳珮珊】

流感與感冒有些症狀類似，如流鼻涕、鼻塞、咳嗽等，但兩者病原體不同，可能引起不同症狀。流感是流感病毒引發，普通感冒可能由不同病毒引起，如腺病毒、呼吸道融合病毒等；感冒症狀通常較為局部，如喉嚨痛、打噴嚏、鼻塞等，發燒通常較輕微，時間也較短，約2～5天；流感易有全身性症狀，如肌肉痠痛、疲勞等，高燒可能到40度以上，為期3～4天，症狀通常來得突然，病程也較長，約1到2週；普通感冒整年都可能發生，流感多在秋冬流行，易有嚴重併發症，所以有疫苗施打預防。另外，亞東醫院藥物諮詢室藥師潘韻婷特別提醒，年長者對流感的某些經典症狀，如肌肉痠痛、發燒、疲勞感等，感受相對不明顯，可能只覺得頭暈、有些虛弱、食慾不振，容易忽略掉重要流感前兆，錯失治療先機，更需留心。

感冒藥安全服藥須知

潘韻婷表示，感冒用藥多是以緩解「症狀」為目的，其實無法縮短病程，若免疫系統沒問題，多休息、喝水、飲食均衡，身體也能慢慢復原。而在感冒初期，有些人會到藥局購買感冒藥，應主動向藥師說明症狀，若只有咳嗽、流鼻水等單一症狀，購買針對症狀治療的藥即可，不需服用同時可治療多種症狀的綜合感冒藥，才不會增加身體負擔。

分享 facebook 市售綜合感冒藥的主要成分如下：發燒、頭痛、喉嚨痛時用以止痛或退燒，常見成分為乙醯胺酚（Acetaminophen），每4到6小時可吃一次，過量服用可能造成肝毒性副作用，用藥期間不應飲酒，以免增加藥品毒性，肝功能不佳者不建議使用；另外一類退燒止痛藥為「非類固醇消炎止痛藥」，除止痛退燒也能抗發炎，這類藥品最好飯後吃，避免腸胃不適，至於對消炎止痛藥過敏者，服用後若有皮膚癢、出疹子、口腔破洞等狀況，應停藥並儘速回診。