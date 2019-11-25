跨世代漫畫 3D 動畫經典重現 《諸葛四郎》再展雄風

分享 facebook 【文／晏子萍 圖片提供／貝殼放大、葉佳龍】

近幾年，美國漫威英雄片紛紛崛起，這些英姿煥發、武力強大的人物，都是從漫畫起家，他們的魅力橫掃全球；反觀台灣，為何都沒有屬於自己的英雄漫畫人物？50、60歲以上的熟齡族必定在心中起了漣漪，因為在記憶深處，有一位真正的台灣本土英雄曾經活躍在每個人的童年記憶中，他是陪伴孩子成長的玩伴，也是當時父母最頭痛的人物，他就是漫畫家葉宏甲筆下赫赫有名的《諸葛四郎》。一甲子的歲月更迭，當時的孩子老了，但是諸葛四郎沒有變，跨越世代，他依然是年輕機智的少年英雄，在不遠處守候著您。

一枝筆畫出熱血英雄傳奇

「我對父親印象最深刻的就是，他喜歡有音樂陪伴他作畫，不論是日本歌曲或是交響樂，似乎都可以激發他畫畫的靈感。」葉宏甲的長子葉佳龍表示，當年他雖然僅是稚齡孩童，但是腦海中的記憶卻是歷久彌新。

分享 facebook 童年過往湧上心頭，葉佳龍告訴我們，父親從未受過正統的美術訓練，或許天分使然，葉宏甲擁有很好的繪畫造詣，早期是畫插畫，後來因緣際會，開始在《漫畫大王》刊出連載漫畫。「現在的漫畫多以分工合作的方式，大家各司其職組成團隊，但是在我父親的年代，都是一個人單打獨鬥，包括圖案線條、草稿、上色，以及內容的撰寫。所以我記得父親就是日以繼夜地畫個不停。」父親做事專注、嚴謹的態度，對葉佳龍影響甚深，日後不論求學就業、為人處事，他都力求做到盡善盡美。