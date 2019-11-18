用「聽」彩繪世界 鄭梅合畫出「心」風景

分享 facebook 【文／李婉婷 攝影／劉威震】

現年82歲的鄭梅合總是笑臉迎人，不仔細觀察很難發現她其實是一位重度視障者。被醫生斷定罹患「視網膜色素變性」時，鄭梅合不到40歲，這是一種罕見的視網膜病變，類似夜盲，且視野會變得窄小，左右視線幾乎無法看見。當時這樣的眼疾尚不影響生活與工作，但隨著年齡增長，眼睛急速衰退，如今連顏色也已無法辨識，更沒想到的是，自己竟然在視力退化最嚴重時，成為一位愛畫畫的藝術家。

「畫畫這件事，從來就不在我的生涯規畫裡。」鄭梅合靦腆地說，自從國小教職退休後，她心目中的退休生活是聽演講、運動、爬山、閱讀，直到68歲那年，一次爬山時，偶然看到朋友面對著紗帽山，就這樣拿起蠟筆、畫紙隨意地畫了起來，很是開心，原來畫畫可以不需講究技巧、比例、明暗，可以「想怎麼畫就怎麼畫」。於是，鄭梅合也開始沒有框架、不受限制地作畫，直到現在不曾停止。

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分享 facebook 因為眼疾關係，鄭梅合僅以蠟筆為創作媒介，「蠟筆很好用，便宜、不用調色，攜帶又方便，一盒70、80元，加上一本畫紙，我就可以畫很久了。」雖然以開玩笑的口吻閒聊，其實話語背後隱藏著鄭梅合不麻煩他人的用心，一如她的生活起居不假他人之手。但蠟筆該如何分辨顏色呢？鄭梅合將筆盒設計成九宮格，並請家人把同色系蠟筆放進同格內，如此一來，只要記住位置便能輕易辨別顏色及拿取。熱愛爬山親近自然的鄭梅合，畫作內容多半為山水、田野的自然風景，亦有少部分人物意象，而這些創作的刺激與靈感全都來自家族裡的每一位「說畫人」。