培養健康識能 在地老化零負擔

分享 facebook 【文．攝影／張馨方】

隨著高齡化，我們愈來愈在意老後生活的品質，並積極發展在地老化，讓所有人都能在熟悉的環境安享天年。在地老化最重要的是健康，而健康最重要的基礎是飲食，養成良好的飲食習慣，就離健康老化更進一步。

在新聞報導中，我們有時能看見花大錢買保健食品和藥品，結果不僅沒有得到健康，反而還傷身的案例。還有，很多年長者的冰箱裡不是空空如也，就是塞滿多到吃不完的食物。顯然對很多人來說，「維持健康飲食」是件讓人傷透腦筋的事。

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其實維持良好的飲食習慣，學習健康基本知識是很重要的，例如學習怎麼看食品包裝標示、了解人一天該喝多少水、攝取多少蛋白質等。這些基本知識看似樸實無華，卻能培養您的覺察能力，讓您知道健康的標準是什麼，並在日常生活中更重視「吃」這件事。在一些健康促進課程中，我們可以學到這些基本知識，也可以利用團體的力量彼此督促，養成良好的習慣。

除了健康促進課程，我們也可以改進送餐的品質，讓年長者能攝取到足夠的營養。根據挪威的調查，送餐的份量、菜餚的口感、食材大小，甚至盤子的顏色，都會影響年長者的進食意願。另外，許多年長者希望和人一起吃飯，共餐或是設計一起煮飯的活動，或許能滿足這種需求。

「吃」不僅是吃而已，它需要知識做為基礎。如何有效確保長輩取得足夠營養，達到健康老化，需要我們共同努力學習。

分享 facebook 抗老化必須花大錢？樂齡健康基本生活祕訣

100歲過世的美國著名布道家葛理翰，在晚年最後一本著作《樂齡標竿》分享多種生活經驗，其中提到隨著人口高齡化，愈來愈多商品訴求健康抗老，這些廣告促使人們在健康食品和藥品上投資很多金錢。葛理翰回顧自己人生和所見過的許多老友，認為這種商業廣告已經到可以動搖老本的地步，因此呼籲後輩不要捨近求遠，對號稱抗老的食品藥品有迷思，反而應注重無需花大錢還能使人健康快樂的活動。