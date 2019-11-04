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從出生到往生的關懷 劃時代的慈悲關懷社區

2019-11-04 15:25熟年誌 Life Plus

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【文／王常怡】

台灣實施《安寧緩和醫療條例》將近20年，大眾對安寧緩和照顧並不陌生，「死亡品質（Quality of death）」更在國際上連著2次被評為亞洲第一、全球第六。然而不可否認的是，一般民眾對安寧緩和療護常常一知半解，以為那只跟已經奄奄一息的臨終病人有關，且社會氣氛對於生死議題仍多有排斥，對於自己的臨終願望及親屬死亡話題多避而不談。「慈悲關懷社區」（COMPASSIONATE COMMUNITY）運動則是把安寧緩和療護視為是健康促進的一環，主張人人都要關心，人人都可參與。

「慈悲關懷社區」的發起人是英國布拉德福德大學教授卡拉漢（Allan Kellehear）。他出身社會學背景，主張人都是活在社會脈絡中，社區裡有著各式各樣的資源與人力可以支持人們在社區中安老。他認為死亡是生活事件而不是醫療事件，所以人到臨終不一定需要送醫院，尤其是未能進到安寧緩和照護機構的病人，也能經由社區或家人，得到身心靈3方面的專門照護。

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醫護資源限縮 營造安寧友善關懷社區

人口高齡化是世界性問題，歐美國家在1980年代就已成為聯合國定義的高齡社會，例如英國於1950年高齡人口就已逼近11％。但台灣的高齡化有個特色：那就是速度極快。從高齡化社會（65歲以上人口占總人口比例7％）到高齡社會（65歲以上人口占總人口比例14％），台灣只用了24年。而英國用了45年（1930～1975年），加拿大則是花了65年（1944～2009年）。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年11月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

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