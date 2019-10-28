顧健康不「藥」相剋 如何避免藥物交互作用？

分享 facebook 【文／謝郁琪】

翻開農民曆，通常會有一張食物相剋表，將兩種相剋的食物框起來， 表示不能一起吃，並在一旁註明要是不小心一起吃了的話，可以用什麼東西解毒。當然，農民曆背後的食物相剋圖僅供參考，卻也為我們解釋了何謂交互作用。

交互作用其實就是互相影響的意思。一般藥品通常是從嘴巴吃進去，經過食道到胃、腸裡消化吸收，再由肝臟等器官代謝，如果您吃進去的食物或藥物吸收、代謝方式相同的話，就可能會有交互作用。互相影響的結果，有可能是加強療效，也有可能會讓療效變得更差，或者是增加副作用，嚴重的話甚至會產生毒性。

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哪些藥不能混著吃？不懂就問醫師藥師

交互作用的範圍其實很廣，從藥物和藥物、藥物和食物，以及西藥和中藥都有可能產生交互作用。隨著資訊傳播，很多人都有意識到藥物交互作用的問題，很多民眾到醫院看診、領藥的時候，都會詢問不同的藥可不可以一起吃，對此醫院的藥袋上都會註明使用方法和注意事項，至於有不懂的地方就問醫師或藥師，由專業人員提供正確的回答，這樣是比較安全的。

亞東醫院藥學部藥師王思評表示，發生交互作用的原因不同，則處理的方式也大不同。若交互作用是影響吸收，則隔開時間服用，即能降低交互作用產生。例如氟化奎林酮類抗生素，和胃乳片等制酸劑一起吃的話，可能會讓抗生素的吸收降低，減低殺菌效果。這時候如果想要避免交互作用， 藥師就會建議隔開時間吃，藥袋上的注意事項也會詳加註明間隔時間。