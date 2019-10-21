為自己的健康負責 如何培養良好生活習慣？

分享 facebook 【文／謝郁琪】

我們都知道飲食均衡、早睡早起、運動等好習慣對身體很有幫助，可是我們總是無法持之以恆。例如我們預定晚上11點要上床睡覺，但是當11點一到，我們總是會給自己找很多理由，或是覺得再晚個5分鐘也無所謂，因此總是無法成功培養早睡的習慣；有的人則是可以在一開始靠著自制力達成目標，但久而久之又因為惰性而回到了原本的習慣。

同樣的狀況也會發生在飲食控制和運動上，有些人的確可以靠著自制力培養出好習慣，但並不是每個人都能成功。如果您曾經試著培養良好的生活習慣，卻總是一直失敗，也許可以考慮換個方法，一點一滴為自己的健康打下基礎。

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慢性病自我管理課程 養成自我覺察能力

大約30年前，史丹福大學病人教育研究中心曾針對不同的慢性疾病開課，向病人宣導衛教知識，叮嚀病人要維持良好的生活習慣。然而他們發現，這樣的課程雖然可以增進知識，對鼓勵病人維持良好生活習慣卻沒有太大幫助。同時，他們也發現大部分慢性病病人身上都有2、3種不同的慢性病，這些慢性病可能有相同的致病原因，而且也會互相影響，甚至導致另一種疾病。例如血管性失智症和高血壓的致病因子幾乎相同，高血糖會提高罹患血管性失智症和阿茲海默失智症的機率。

分享 facebook 既然許多的慢性病都有同樣的致病因子，那麼杜絕這些疾病的根源，不就可以預防這些慢性病了？基於這個理念，曾任職於史丹佛大學的公共衛生博士Kate Lorig、公共衛生碩士Virginia Gonzalez以及Diana Laurent 3人共同合作，研發了「慢性病自我管理課程」。只要有慢性病，或是有慢性問題，例如睡不好、焦慮等狀況，都可以參加這個工作坊。