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「天使的手指」享譽全球 鋼琴家陳瑞斌譜出傳奇

2019-10-14 10:24熟年誌 Life Plus

【文／晏子萍　攝影／劉威震】

出生於台南的陳瑞斌，13歲即隻身一人負笈維也納修讀音樂，16歲即在義大利拉赫曼尼諾夫國際鋼琴大賽嶄露頭角。多年來他不但在全球重量級鋼琴大賽獲獎無數，更在許多音樂領域上拔得頭籌，在世界舞台熠熠生輝。

16歲即四處征戰古典樂壇的陳瑞斌，所獲得的獎項與殊榮無以計數，這麼一位出類拔萃的鋼琴演奏家會具備什麼樣的風采呢？難得有機會採訪到這一位長年在全球各地巡迴演奏的著名鋼琴家，透過近距離的對話，真正感受到陳瑞斌是一位極具親和力的音樂家，他的態度平實、毫不驕矜，說話誠懇且質樸，偶爾還會蹦出令人莞爾的陳式幽默，讓我們見證了藝術家的真性情。

13歲遠赴重洋 破格錄取維也納的音樂學院

或許每個人記錄生活的方式都不同，有的人用文字書寫，有的人用影像烙印，而陳瑞斌選擇用音樂闡釋。且讓我們隨著音符，走進陳瑞斌的鋼琴世界。

「我的父親是一位小學音樂老師，但是我並非科班出生，從小就沒有唸過音樂班，所謂的『正統古典音樂教學』，就是我叔叔每半年會來教我一次。當時家中有一台以象牙做成琴鍵的三手鋼琴，這架至今已有150年歷史的古董鋼琴，伴隨我的童年，展開音樂啟蒙之路。」陳瑞斌娓娓道來學習鋼琴的過程。

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陳瑞斌在12歲時參加教育部舉辦的「資賦優異兒童」考試，通過了政府的認證，得到一本學生護照，可以免除兵役的限制，而他也考取維也納市立音樂學院，並且以13歲的稚齡，被破格錄取為大學部正式生，似乎所有的事情都水到渠成，因此，陳瑞斌在眾人的期許下，隻身遠赴維也納攻讀音樂。在維也納的前10年，陳瑞斌未曾回台灣，也因為昂貴的長途電話費，迫使他不得不半年才能與台灣的家人通一次電話，這10年的孤寂歲月，培養了他堅定的勇氣，也化成日後滋養音樂生命的重要元素。

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【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年10月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

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