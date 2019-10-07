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小心！牽一「足」動全身 簡單足部保健預防醫學

2019-10-07 11:05熟年誌 Life Plus

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【文．攝影／張馨方】

從出生到死亡，我們的雙腳帶著我們前往各個地方，但是我們卻常常忽略足部的健康狀況。青少年時我們常運動負重、長時間穿鞋襪，青壯年則可能因穿高跟鞋造成擠壓病變，晚年則因免疫力降低、骨骼變形、肢體老化不便、用藥等因素，一不留神，輕者治療幾個月，重者演變成截肢或喪命。在台灣，我們常見足部養生和美甲，有的會私下協助處理灰指甲和趾甲內長等困擾，但因業者缺乏醫療知識，屢生感染等風險。

為此，歐洲先進國家早已積極建立足部照顧服務，例如已有50年歷史的丹麥足療學校校長，與有20年實務教學經驗的老師媚特應衛福部邀請，來台協助建立足部照顧評估標準，並做教學示範。

預防勝於治療 足部護理有待重視

台灣目前雖有物理治療師等各專業職系，但沒有專門針對足部照顧的醫護專業，以往民眾多半是到皮膚科診所就醫，或被轉介至醫院動手術，這已是發生問題後的治療，無形中付出額外的社會成本與醫療成本。

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丹麥自1970至1980年之間，開始大力推動跨領域糖尿病控制，足部預防照顧是協同防治項目之一，根據後來統計，減少了80％的截肢。另一項統計則顯示了不重視足部照顧的後果：一個能預防卻不作為而導致的足部傷口，相當於一位護理師一年薪水的醫療代價，若傷口惡化需要截肢，花費可達新台幣500萬元，這還不算停止工作與影響生活品質的損失。簡而言之，媚特引進的足部照顧知識即是預防醫學，本篇介紹淺顯的醫療知識和技術，讓一般人、家庭照顧者和居家服務者不用花錢吃藥，也能做好足部保健。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年10月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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