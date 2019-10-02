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當獨居成無法避免的趨勢 脫掉刻板印象快樂獨居

2019-10-02 16:20熟年誌 Life Plus

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【文／賴麗秋】

從新聞報導上，我們偶爾會見到孤獨死的案例，多數都是在死亡數週到數個月才被發現，國外甚至有案例是死亡經年之後才被發現。這些獨居者，多數平常不與人交往或聯繫，以致身故之後經過相當的時間，才被人發現。

家庭功能日漸退化 獨居成社會常態

家庭是社會的基本單元，對於個人發展以及社會穩定，都具有重要的意義與價值。只是，隨著社會、經濟環境改變，高齡化、少子化等諸多因素下，不只傳統的五代同堂，甚至連四代、三代的家庭結構都變得愈來愈少見，二代組成的核心家庭，最終也因為獨生子女離巢，只剩下夫妻倆互相扶持，到最後剩下一人獨居。根據內政部最近期的統計資料，台灣在107年底，獨居戶已經達到287.7萬多戶，占整體的32.9％，平均每3戶就有1戶是獨居戶，且隨著台灣社會的快速老化，推估不消25年後，台灣每2戶會就有1戶是獨居戶。

再看看內政部最新公布的107年國人平均壽命，為80.7歲，其中男性為77.5歲、女性為84歲，都創下歷年新高，以女性平均壽命又比男性多出約6.5歲來看，女性獨居的機率與時間，顯然又增加了不少。

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面對獨居趨勢 觀念也要跟著改

這種獨居人口逐年增加的情況，不僅限於台灣，而是全球各國都正面臨的問題。只是歐美國家人民，大多因個人主義盛行，自小就培養了獨立自主的能力，成長過程很自然地走進獨居生活；再看看日本，雖然是集體性強的群居社會，但因為不應為別人帶來麻煩的傳統觀念，年長的父母多數選擇獨居，避免麻煩別人。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年10月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

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