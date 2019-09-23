健胃整腸的神隊友 益生菌聰明吃

分享 facebook 【文／謝佩珊】

「排便若不順，人生就是黑白的。」據安養中心調查，台灣長者約有7成有排便不順的問題。為了解決這個問題，許多腸胃道保健相關產品應運而生，除了超商隨處可見的優酪乳，在社區藥局或健康食品店，民眾也都可以看到各種標榜菌種不一、功效各異的益生菌產品。是不是真的吃下這些保健品後，就能讓腸胃功能正常、不再脹氣或排便順暢呢？本次我們將請新光醫院營養師康舒詠來告訴大家，熟年族如何透過飲食調整、良好生活習慣，以及保健品，來讓自己的腸胃功能更加健康，及早遠離排便不順的痛苦人生。

蔬果＋水分＋好油 最天然有效的益生元

排便不順及便祕問題困擾著許多人，不只眾多長者深受其苦，其實為數不少的中壯年及年輕族群，也因排便問題有苦難言。康舒詠指出，不同年齡層發生便祕的原因都不相同，即使是同一個年齡層，也得考慮個別體質等因素。但就一般情況來說，年輕人發生便祕問題多半與不良飲食習慣與生活壓力有關，而老年人則與新陳代謝變慢及活動力不足息息相關。換句話說，人到了老年之後，各種器官功能逐漸退化是人體自然現象，表現在營養攝取上即是經常聽到長者說肚子不會餓，或是三餐進食量愈來愈少。若加上活動量減少與咀嚼功能不佳，都會影響長者的食慾，進而造成腸胃道蠕動功能減弱。

分享 facebook 康舒詠表示，針對長者解決便祕的方式，在臨床門診上常見到這些人拚命攝取蔬果，便祕情況仍未見改善，甚至因為糞便過於乾硬引起排便疼痛。她進一步解釋，「通常跟便祕有關的，就是水分、纖維、運動量，還有適量油脂。當長者一有便祕的情形發生，他們都知道要攝取蔬果以刺激腸胃蠕動，但卻忽略了水分、油脂及運動也同樣重要。一旦水分及油脂都不足，蔬果纖維就容易卡在腸道上，而糞便更是會將水分吸光，反倒不利排便。」