正向身心靈操之在己 成功老化的健康祕訣

分享 facebook 【文／陳珮珊】

對於要怎麼樣才能有快樂的第三人生，很多人都會認為健康和財富是不可或缺的。以往的觀念認為只要不生病就是健康，但「健康」所涵蓋的面向其實比我們所想的要廣泛許多。近年來，老人學大致上將老化分成「成功老化」、「正常老化」及「病態老化」，其中最常被廣泛討論的是成功老化。

國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院院長、台大醫院老年醫學部主治醫師詹鼎正說，「成功老化」要注意4個面向，第一是維持心理健康，持續學習，保持心情愉悅；第二是擁有正向靈性，培養樂觀進取的人格特質；第三是社會參與；第四是透過「預防」儘量不生病，如果真的生病了，也要做到早期發現、早期治療。

詹鼎正舉例，他的阿嬤直到90幾歲仍維持每天作息固定，無論起床、睡覺、用餐都保持規律；聽力雖然不好，每天仍保持快樂心情，有正向人格特質；年輕時對外交誼活絡，即使後來中風行動不便，仍與親友保持一定社交量，有良好社會支持；生理上，阿嬤雖患有高血壓、甲狀腺機能亢進、中風等多重疾病，透過醫師對疾病及用藥積極把關，原本一天需服用十幾顆藥，也整合到服用4顆即可。

由於心情、行動力與生活品質兼顧，今年103歲的阿嬤每天都過得很愉快，是成功老化的典範。

維持正向態度及社會參與 建立好生活習慣

分享 facebook 身心靈連結在一起，想要成功老化，就得保持樂觀的中心思想。詹鼎正認為，老人家若是每天心情不好或憂鬱，自然會影響身體健康，建議長者儘量想好事、說好話，學習放開不必要煩惱，如果發現自己有負面想法，可透過心理諮商疏導，也可考慮尋求宗教信仰慰藉。另外，不斷學習有助於維持身心功能，要試著多參與能刺激心智功能的活動，如閱讀、下棋、猜謎等，不要只待在家看電視。