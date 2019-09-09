50以後 人生比理財更重要 樂活大叔施昇輝熟齡璀璨

分享 facebook 【文／李婉婷 攝影／劉威震】

44歲以前，施昇輝的工作、生活幾乎在投資與理財中度過，1986年開始投資股票，甚至長達15年時間在證券公司上班，對於理財這件事，自有一套想法與做法，他常說：「理好財，才能理好人生。」而這也是施昇輝在被迫退休後，慢慢體悟出的道理。

1990年是施昇輝自認幸運的一年，那年股市大崩盤，隨著女兒出生，他早先一步將賺到的錢拿來置產買房，躲過慘賠之路；但幸運並沒有持續眷顧他，2003年又遇上SARS，股市慘淡，當時他在公司的承銷部門，負責協助企業申請上市櫃，但部門一直賠錢，最後被迫離職。44歲的施昇輝成了名副其實的中年失業，而這也是他人生最後一份正職工作。

失業前幾年，他靠著自己對投資的經驗與自信，在家操盤賺取一家生活開銷，但哪有投資穩賺不賠？「2008年金融海嘯，我滿手都是賠錢的股票。」施昇輝說，因為不想再過提心吊膽、睡不著覺的生活，運用自己研究出來的獨門方法，有紀律地買賣特定的指數股票型基金，賺取資本利得，加上年年配息，使自己的經濟無後顧之憂，後來更將自成一套的理財心得撰寫成書，自此，失業人生才算真正邁向初老的第三人生，在過程中他還意外成了排行榜內的暢銷作家。

無後顧之憂 重拾電影興趣

分享 facebook 自稱樂活大叔的施昇輝談到「樂活」時特別強調，重點必須先無後顧之憂，然後才能想做什麼就做什麼。「理財對我的意義是這樣，沒有後顧之憂吧！這是基礎，但你不能一輩子都在理財，理財是為了生活的改善，所以人生比理財更重要。我後來寫書就是希望把這樣簡單、相對安全的投資分享出去，你就可以利用時間做你想做的事情。」他認真地說道。