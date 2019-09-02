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挪威失智照顧訓練：VIPS在職訓練計畫

2019-09-02 13:45熟年誌 Life Plus

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【文．攝影／張馨方】

幾乎所有的高齡化國家，都無可避免地具有一定比例的失智者。位在北歐的挪威早已覺察到這對國家是嚴峻挑戰，為此不斷發展因應策略。挪威的衛福部每隔幾年，就會制定國家未來高齡友善和失智友善2種準則，讓相關學府和訓練研發單位有所依歸。國家老年健康中心（Aldring og helse）在其中扮演重要角色，此單位是全國長者與一部分身心障照顧研發和落實的平台，根據2020年版失智友善指導原則，加上以往累積訓練方式，他們設計了「VIPS訓練方案」。這個訓練方案目的是，更有效幫助基層失智照顧者有能力應對失智者，從失智者的眼光和內心世界，以及所處的社會和社交環境，更個別化理解失智者行為，而採取最適當回應。目前這個訓練方案已經在全挪威實施。

這計畫先前就已經有專家Dawn Brooker的專書《Personsentrert Demensomsorg》解說理念，後有2位資深護理師Janne Rosvik與Marit Mjorud將理念與失智衛教經驗結合，轉成具體訓練方案，並且已有實質性研究。

護理師任種子老師 VIPS系統訓練嚴謹

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VIPS訓練方案針對失智照顧專業訓練，培養各地有3年以上工作經驗的護理師為種子老師，然後由種子老師擔負地方照服員與家庭照顧者的訓練責任。訓練者很堅持種子師資要兩兩一組，有後續激盪交流和相互支持對象，而且必須是護理師，理由是護理師有基本的健康、疾病、生理和心理等多角度知識背景，且由護理師擔任師資，還可以當受訓照顧者的後續支持者，一旦照顧發生各種狀況，護理師可以根據狀況全面評估，是否要請醫師介入。

師資培訓一共進行2天，一次可達30人到40人。第1天上午是講述失智照顧基本知識，2位老師歸納、系統化觀察目標，以便學習者掌握基本方向。他們教導學員如何「閱讀」照顧者與失智者的互動，以便進一步引導照顧者時，能提出適當的問題幫助對話反思。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年9月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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