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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

尊重同理心 共創友善環境 覺察警訊 失智全攻略

2019-08-29 11:47熟年誌 Life Plus

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【文／晏子萍】

根據衛生福利部調查結果顯示，台灣65歲以上人口中，約每100人即有8位失智者，而80歲以上的長者每5人即有1位失智者。台灣失智症人口持續攀升，雖然各醫療院所及公民營機構，均針對失智者及家屬提供相關門診醫療與協助資源；但是，社會與一般民眾是否真正了解什麼是失智症？是不是對失智症仍存有這只是「老化」的刻板印象呢？「台灣失智症協會」祕書長湯麗玉及「天主教失智老人基金會」社工主任陳俊佑皆認為，如果我們可以讓孩子在就學階段即獲得失智症相關知識，並且學習如何與逐漸失去記憶的長輩相處，或許可以減少日後生活上的摩擦與衝突，更可以讓大家自我警惕，及早養成健康飲食與生活習慣，擺脫失智可能，度過自主的快樂人生。

面對失智 10大警訊不可不知

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說起「失智」的議題，沒有切膚之痛的人，可能無法了解失智對於一個家庭所造成的衝擊，甚至許多人是因為觀看電影，才因此對「失智症」有一點認識，除了今年暑假才放映的《阿嬤，不要忘記我》以及《漫長的告別》之外，《我想念我自己》、《明日的記憶》，以及國人拍攝的紀錄片《被遺忘的時光》等，都是讓觀眾記憶深刻，而且引起廣大迴響、極具討論性的影片。雖說人生如戲、戲如人生，但是電影情節的編排與鋪陳，有的時候還是會對真實狀況有所美化，而且失智者的症狀百百種，且會因不同的病情程度而有不同的狀況發生，所以要學習失智症的相關衛教，我們就必須從失智症的初期症狀開始著手。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年9月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

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