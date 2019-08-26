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女兒去年遭沖走喪命 今同溪釣魚6歲兒失蹤搜救中

彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

用藥為主調整飲食為輔 控制惱人痛風謹遵醫囑

2019-08-26 10:23熟年誌 Life Plus

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【文／陳珮珊】

「痛風」是身體內普林（嘌呤）代謝異常引起的疾病，對身體造成的危害，最先可能是關節疼痛造成關節變形，後續也許會導致心臟疾病、中風、腎結石、慢性病等。痛風有很多成因，與尿酸產生有相關性，但不是所有痛風都是因為高尿酸所引起，也可能是因為體質、家族遺傳或藥物使用導致。亞東醫院藥學部組長鍾燕瑩解釋，有些藥物使用後會跟尿酸排除產生交互作用，造成尿酸排出減少而堆積體內，常見如利尿劑或免疫用藥。如果對自己所用的藥物是否會與痛風產生直接關係有疑慮，可以再詢問醫生。

痛風的臨床症狀一般可分為4階段，分別是無症狀的高尿酸血症、急性痛風期、不發作期及慢性痛風性關節炎，本文將針對痛風各階段說明用藥的重點、副作用及注意事項，並提醒讀者生活面的改善之道。

急性痛風期施以抗發炎藥

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鍾燕瑩提到，痛風的第一階段是「無症狀的高尿酸血症」，病人通常是在血液檢驗時發現自己尿酸指數偏高，但尚無痛風症狀。所謂「尿酸值」就是一百毫升的血液裡尿酸數值有多少毫克，通常男性7毫克以上、女性6毫克以上就是「高尿酸血症」。有高尿酸血症不一定會罹患痛風，但一旦有痛風，尿酸值有很高的機率會偏高，所以，檢查發現尿酸值偏高時，就要注意日後引發痛風的危險，應開始從生活及飲食進行控制調整。不過，若後續追蹤仍無痛風症狀，就不需使用藥物。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年8月號；加入 《熟年誌》粉絲團

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