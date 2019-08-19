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立行坐臥確保好姿勢 自我保養脊椎護健康

2019-08-19 14:59熟年誌 Life Plus

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【文／陳珮珊　資料提供／《好姿勢，救自脊》（時報文化）】

「台灣的醫療水準亞洲第一，但民眾往往只重醫療卻缺乏健康促進觀念，把焦點放在處理『症狀』，而不是學習讓身體變得健康，所以我們常聽到『3招治好頸椎病，5招治好脊椎側彎』這類針對症狀訴求的口號。事實上，建立正確生活型態，改善健康狀態才是根本。」脊椎保健達人鄭雲龍語重心長地說。

鄭雲龍的體會來自親身經歷，19歲那年，他在學校3樓大掃除，不慎墜落，導致壓迫性骨折，緊急送醫急救，差點癱瘓。之後經歷開刀、臥床、打石膏、穿鐵衣、背架等過程，深刻感受肌肉萎縮、腰痠背痛，無法控制身體的無力。後來，他回武館以練武自我訓練，由抬腿開始練習，試著找回身體力量，慢慢才遠離護腰跟痠痛，後續甚至拿到全國大專盃武術冠軍。鄭雲龍說︰「當你了解醫療對身體仍存在許多無奈，並經歷過自助自療過程，就會明白，唯有願意為自己的身體努力，才能使它愈來愈強壯，病症才能真正消失。」

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後來，鄭雲龍為國術館工作，也到大專院校進修，同時學習中西醫學知識，之後又投入整脊跟傳統整復工作，也曾於中醫診所執業。在接觸這麼多病人後，他開始認為自己才是唯一能讓自己的健康變得更好的人；但求診病人卻多著重症狀平復，不重視生活型態改善，所以症狀總是重複發生、惡性循環。這些觀察讓鄭雲龍心中醞釀新的想法，促使他開始從教育著手，推廣正確身體保健概念，幫助更多病人。他認為，如果把注意力放在症狀上，永遠到不了「健康」的目標；只有把注意力放在「健康」這個目標，才能夠遠離症狀。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年8月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。

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