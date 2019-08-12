向陽門第春常在 經典美學永流傳 李乾朗演繹古建築風華

分享 facebook 【文／晏子萍 攝影／劉威震】

文學家歌德說過：「音樂是流動的建築，建築是凝固的音樂。」古建築不僅如此，它們更是集歷史、文化、美學、藝術於一身，不論磅礴宏偉，或是細緻精巧，一磚一瓦、一梁一柱，在在令人嘆為觀止。

家學淵源 與建築結不解之緣

造訪台灣古建築權威李乾朗，他的工作室內層層疊疊放滿了書籍資料，可謂卷帙浩繁、汗牛充棟。我們還見到還多把電吉他點綴其間，問明原委，原來通古博今的李乾朗也是熱門音樂的愛好者，年輕時在大學送舊迎新的晚會上，都可見到他的身影，這位為人謙和、多才多藝的古建築學家，為我們上了寶貴的一課。

「我們淡水李家擅長營造，尤其是蓋了許多石頭屋，改善了當時的居住環境，但是祖父不希望子孫一直僅為工匠無法成師，因此我的父親進入建築科就讀，那所學校即是後來的台北工專，也就是今日的台北科技大學。」李乾朗告訴我們，後來父親成立營造廠，設計建築了許多橋梁與電影院，因此說起建築與李乾朗的關係，可謂是家學淵源。出生於大稻埕的李乾朗有2個舅舅，一位是畫家，另一位則是卓越的音樂家，他承襲了來自父親李啟庚的建築專業，以及母親家族的藝術涵養，得天獨厚，造就了李乾朗日後與建築的「一世情緣」。

分享 facebook 李乾朗的藝術細胞很早就得到啟蒙，年少時即隨淡水知名畫家陳進輝研習繪畫，就讀師大附中時，又參加李賢文創辦的附中寫生會，其中一位同窗亦是美術同好，就是後來催生校園民歌運動的李雙澤。李乾朗告訴我們：「李雙澤不但繪畫功力極佳，又彈得一手好吉他，他教我彈吉他，也因此讓吉他音樂陪伴我到現在，當時我們還組了一個樂團，也常常受到校園晚會的邀約演出。」李乾朗拿起電吉他，信手彈了幾個和弦，架式依然十足，這位才華橫溢的學者，不論繪畫、音樂或是建築，只要是他喜歡的，就一定樂在其中，表現卓爾不凡。