借鑑他山之石 挪威如何培養優秀照服員

分享 facebook 【文．攝影／張馨方】

過去十多年，從醫院看護到社區照顧對照服員的需求甚殷，可預料這個生力軍將是未來基層長期照顧的骨幹；然而，十多年過去，我們對照顧人才的養成方式，始終停留在「他們層次比護理人員低」，採用和其他技職訓練相似的職訓培育思維，用接近補習班和青少年教育方式進行。實際上照服就業者多半是成年人，他們的生命經驗、學習心態、學習困難等諸多元素在訓練過程中被忽略了。

政府照服員訓練制度採用100小時結業，教室與實習約各半，卻期待他們承擔很多超乎提供訓練內容的職責。另一方面，因為高學歷迷思，五專逐漸減少，在大學廣設老人照顧、老人服務、長照等相關科系，號稱培養管理人才，實際上是許多學校為了在少子化中求生存，無法篩選學生；更因不同的大學對長照認知不同，分別隸屬不同學院，而產生差異很大的師資群，這對補強實務職缺人才幫助有限。

分享 facebook 不論是正規教育或是成人班，都有共同的問題，就是缺少提升專業教學法的師資培育計畫，也無適當的教材，常常就是不同老師、不同規格的簡報檔和模糊黑白照片影印裝訂而成；加上實習鬆散，導致學員即使結業，都不一定感受得到專業尊嚴和學習價值。同樣的，丙照考試也僅以若干單項技術考核，無法鑑別出學員在思考規畫和長照最重要的溝通、觀察能力，更遑論深層價值倫理省思素養的養成。