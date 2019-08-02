親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

及早打造黃金人生 退休前您應該知道的事

2019-08-02 14:53熟年誌 Life Plus

分享
【文／謝佩珊】

3年前，《下流老人》一書造成媒體與民眾爭相討論，除了對書中的描述感到震驚外，更多的原因是擔憂正在變老的台灣會步入日本的後塵。3年過去了，大家對「下流老人」仍記憶猶新，近來卻又多了「過勞老人」。不管是「下流老人」或「過勞老人」，沒有人願意老後生活落入這種景況，每一個人都希望退休生活過得健康快樂、充滿意義，不用煩惱經濟問題。

為了鼓勵廣大讀者有信心為自己建立美好的退休生活，我們透過本專題「迎接無憂老後　啟動幸福退休計畫」的製作，拜訪預防醫學、財經規畫與心理諮商的專業人士，期望借助專家的觀點，帶領大家了解如何在健康促進、理財投資到人際相處都打好根柢，以讓老後有個身心靈富足的生活。此外，快樂退休人士也帶來他們在園藝治療及旅行方面的經驗，藉此分享專注興趣對退休生活的助益。

專業人士為「退休」把脈 從醫療、財務到人際相處

分享
什麼是幸福退休生活的指標呢？簡單來說，就是在身心靈3方面都感到快樂滿足，而要達成這個目標，不外乎是身心、財務及人際關係，都呈現健康、富足與被肯定的狀態。若從預防醫學的觀點來說，民眾最要注意的是透過生活習慣及飲食方式的改變，來讓自己的身體更健康，進而降低慢性病發生的機率。書田泌尿科眼科診所家醫科醫師宋晏仁建議，不妨從健康飲食入門，再配搭適合個人體質的運動，即能為自己的健康奠定良好根基。

【完整內容請見 Life Plus熟年誌》 2019年8月號；加入 《熟年誌》粉絲團

熟年誌 Life Plus

《熟年誌》是一本全面探討熟年議題的快樂生活誌。從健康醫療、投資理財、退休規劃、休閒生活、人際關係、兩代溝通、旅遊移居，全方位與您一起面對未來，一起茁壯，與讀者共同打造熟年C型人生，追求自我實現的二次青年生活。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

及早救「智」不擔憂：別讓治療輸在時間點上

2019-07-29 12:41

財富布局趁早 合法節稅有道 如何精打細算規劃稅務？

2019-07-22 12:42

心中有風景 處處是美景 張光斗點亮心燈傳遞溫情

2019-07-15 13:42

以平等同理打造良好照護 借鏡北極圈裡的長照訓練

2019-07-08 10:39

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

缺牙該怎麼補？掌握要領從「齒」健康

2019-06-24 15:26

無心插柳卻水到渠成 王寶村繽紛的植物染世界

2019-06-17 15:57

你若盛開 清風自來 高愛倫翻轉憂鬱活出亮度

2019-06-13 13:52

以人為本的失智照護 貼近被照顧者的心

2019-06-03 13:46

輔具、科技、社會支持 照顧資源大特蒐

2019-06-03 08:51

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

執子之手與子偕老 熟年婚姻首重動態平衡

2019-05-20 15:20

遍嘗人生甘苦闖出一片天 林春雄堅持信念勇往直前

2019-05-13 11:33

高齡社會終須面對的事實——獨老時代

2019-05-07 09:00

達人不是一天練成的 50後熟年世代勇敢追夢

2019-05-02 15:34

感染、尿失禁、攝護腺肥大、腫瘤 泌尿隱疾早發現療效好

2019-04-29 15:07

因為有你 愛無缺憾 有子萬事足的黃光芹

2019-04-22 10:16

人生如四季 十里不同天 金鐘影后王琄活在當下

2019-04-15 12:43

老後有伴生活更有味 高年級銀髮宿舍

2019-04-09 09:44

以社區為主的長期照顧 面對未來需要正確照顧觀

2019-04-01 13:16

望聞問切留意小毛病 耳鼻喉不明症狀藏危機

2019-03-25 10:52

戲劇表演讓照護教育更有感 發人深省的長照劇場

2019-03-18 13:22

比唱歌更重要的事：教育博士陳美齡的人生啟示

2019-03-11 10:38

種菜、做公益富足心靈 法奧熟齡族的幸福祕方

2019-03-04 10:50

每個人都有一個故事 成為自己生命故事的主角

2019-02-27 11:48

走出診間 走入社區 照顧厝邊健康先鋒洪德仁

2019-02-25 11:13

美聲療癒散播正能量 聲樂家蘇麗文歌頌生命

2019-02-25 11:13

吃飽不如吃巧 銀髮軟食再思考

2019-02-19 11:48

達人教您選擇、善用App 智慧型手機E點通

2019-02-11 09:57
看更多

熱門文章

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

台灣首位完賽聖母峰馬拉松女性跑者 在世界最高冰河奔跑

2019-07-26 09:06

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top