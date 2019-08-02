及早打造黃金人生 退休前您應該知道的事

分享 facebook 【文／謝佩珊】

3年前，《下流老人》一書造成媒體與民眾爭相討論，除了對書中的描述感到震驚外，更多的原因是擔憂正在變老的台灣會步入日本的後塵。3年過去了，大家對「下流老人」仍記憶猶新，近來卻又多了「過勞老人」。不管是「下流老人」或「過勞老人」，沒有人願意老後生活落入這種景況，每一個人都希望退休生活過得健康快樂、充滿意義，不用煩惱經濟問題。

為了鼓勵廣大讀者有信心為自己建立美好的退休生活，我們透過本專題「迎接無憂老後 啟動幸福退休計畫」的製作，拜訪預防醫學、財經規畫與心理諮商的專業人士，期望借助專家的觀點，帶領大家了解如何在健康促進、理財投資到人際相處都打好根柢，以讓老後有個身心靈富足的生活。此外，快樂退休人士也帶來他們在園藝治療及旅行方面的經驗，藉此分享專注興趣對退休生活的助益。

專業人士為「退休」把脈 從醫療、財務到人際相處

分享 facebook 什麼是幸福退休生活的指標呢？簡單來說，就是在身心靈3方面都感到快樂滿足，而要達成這個目標，不外乎是身心、財務及人際關係，都呈現健康、富足與被肯定的狀態。若從預防醫學的觀點來說，民眾最要注意的是透過生活習慣及飲食方式的改變，來讓自己的身體更健康，進而降低慢性病發生的機率。書田泌尿科眼科診所家醫科醫師宋晏仁建議，不妨從健康飲食入門，再配搭適合個人體質的運動，即能為自己的健康奠定良好根基。