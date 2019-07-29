及早救「智」不擔憂：別讓治療輸在時間點上

分享 facebook 【文／謝佩珊】

「最大的敵人其實不是病症本身，而是那些錯誤的偏見。」這是失智症患者，同時是《失智症的我想告訴你們的事》一書的作者佐藤雅彥，他在書裡所要傳達的真切心聲。雖然失智症問題已成為不分地域、種族與國家，世界上的每一分子都得共同關心的重大課題，但令人遺憾的是，仍有不少人對失智症存有錯誤的認知。這些誤解包括將失智症與癡呆、無行為能力、失去智能劃上等號，甚至視為不治之症。錯誤的偏見帶給病人的遺憾不只打擊他們接受治療的信心，更是失智症的最大敵人。

失智症絕非不治之症 10大警訊留意長者的變化

本次，我們將請天主教耕莘醫院新店總院神經內科主任劉議謙、臨床心理師凃吟穎，以及失智症個管師吳淑菁帶領讀者來了解及早發現、及早診治對失智症病人的重要意義何在；還要告訴大家醫療專業人士如何透過藥物及非藥物的治療，協助失智症病人保有生活能力外，也讓家屬與照護者得到喘息的空間及相互支援的力量。

分享 facebook 有關失智症的種種議題，不管在台灣或其他地方，皆持續不斷地被廣泛討論與高度關注，這除了與高齡社會下疾病盛行率提高有關，也和長期照護問題環環相扣。對於失智症的報導，相信大家都看過類似的新聞，例如「這是一種比癌症還可怕的疾病，一旦得了就很難挽救了」，或是「失智症藥物的研發，截至目前並無突破性的進展」。許多民眾看了上述報導後，不只對疾病的醫治失去信心，更在無形中將失智症貼上不治之症的標籤。對此，劉議謙表示，「失智症並不是絕症，更非無法挽救的疾病，這是我一再要跟大家澄清與呼籲的地方。事實上，在臨床經驗裡，有為數3分之1的病人，若他們在輕度時期就獲得正確診斷及接受藥物治療，幾乎都能有效延緩退化的情況，並改善認知功能；另有3分之1的人，則是維持持平。這也就是說，近3分之2的人都能保持在穩定狀態或得到改善。」